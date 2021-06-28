ادخلي الأناناس في روتين العناية بالشعر

الأناناس هي من الفواكه الاستوائية اللذيذة الشعبية المليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى.

تم ربط الأناناس ومركباته بعديد الفوائد الجمالية بما في ذلك العناية بالشعر.

تحتوي ثمرة الأناناس على نسبة عالية من الفيتامينات والإنزيمات ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر، والحصول على شعر كثيف يساعد في تحسين مظهر الشعر وجماله.

من هنا، تعرّفي على كل فوائد الأناناس للشعر وطريقة الاستفادة منه.

الأناناس للشعر

تكثيف الشعر

- يحتوي الأناناس على مضادات الأكسدة وفيتامين «سي» المهمة لنمو الشعر ومنع تساقطه. وتحتوي الانزيمات الموجودة في الأناناس على عناصر غذائية تغذي بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تكثيف الشعر.

تحسين صحة الشعر

- تعمل الإنزيمات الموجودة في الأناناس على إثراء بصيلات الشعر عن طريق توفير العناصر الغذائية الحيوية التي تساعد على تحسين صحة الشعر.

يحمي الشعر من التلف والجفاف

- يحتوي الأناناس على نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين «سي» الذي يحمى الشعر من التلف، وفيتامينات «ب1 و«ب6 لحماية الشعر من الجفاف.

تنعيم الشعر

- يحتوي الأناناس على فيتامين «ج» المسؤول عن نعومة ولمعان الشعر.

علاج تساقط الشعر

- يحتوي الأناناس على كمية عالية من فيتامين «ج» وهو مضاد قوي للأكسدة، ويحارب الجذور الحرة ويوقف تساقط الشعر، كما توفر العناصر الغذائية والمعادن الأخرى الموجودة في الأناناس دفعة من التغذية لبصيلات الشعر وتقويتها.

التهابات فروة الرأس

- تتميّز هذه الفاكهة الصحية بتخفيف الالتهاب في فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر.

ماسك الأناناس والزبادي من أجل تكثيف الشعر

المكونات:

1/2 أناناس طازج (حسب طول شعرك).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقتان من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

- أضيفي جميع المكونات في وعاء واخلطيها جيدًا حتى يتحول إلى عجينة كريمية ناعمة خالية كليًّا من الكتل.

- ضعي القناع على شعرك بعد تقسيم الشعر إلى أقسام صغيرة، ثم قومي بتدليك بصيلات الشعر وتأكدي من وضع القناع من نهايات الشعر وصولًا إلى الجذور.

- قومي بتغطية الشعر بكيس ﺑﻼﺳتيكي أو ﻏطﺎء معالج بالحرارة، واتركي اﻟﻘﻧﺎع على الشعر لمدة 15-30 دقيقة.

- اشطفي شعرك جيدًا بالماء الدافئ واستخدمي أصابعك بشكل فعال لإزالة جميع بقايا الأناناس.

- اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم المفضل لديك.

