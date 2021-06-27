قناع طبيعي لتوحيد لون البشرة

خلال فصل الصيف وبسبب ارتفاع درجة الحرارة يعاني الكثير من مشكلة بقع البشرة الداكنة وعدم توحدها.

لذلك نُقدِّم لكِ قناعًا طبيعيًّا يعمل على توحيد لون البشرة، ويمكنكِ استخدامه على جميع مناطق الجسم، تعرفي إليه معنا، وطبقيه بنفسك.

المكونات

نصف كوب أرز.

ملعقة نشا ذرة.

ربع كوب ماء ورد.

- ينقع الأرز لمدة نصف ساعة ثم يغلى في إناء بماء دافئ حتى يصبح قوامه مهروسًا بعض الشيء، ثم يصفى ويوضع بالخلاط الكهربائي مع ملعقة نشا ذرة وربع كوب ماء ورد، ويضرب جيدًا حتى يصبح قوامًا متجانسًا، ثم يحفظ في برطمان زجاجي بالبراد الكهربائي، قومي بفرده على البشرة وتركه 15 دقيقة، ثم شطفها بماء فاتر، وتكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعيًّا، وسوف تحصلين على بشرة نضرة خالية من البقع تمامًا.