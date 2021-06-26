6 خطوات لرسم الحواجب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 02:51 مساء

تساعد الحواجب على تحديد شكل الوجه، لذلك تتساءل الكثير من السيدات: «كيف أرسم حواجبي بشكل مثالي؟».

وهنا نعرفك على عدد من الخطوات التي تساعدك في رسم حواجبك بسهولة، وفق «سوبر ماما».

تحضير الحواجب: هذه الخطوة تشمل تنظيف البشرة جيدا قبل البدء، للحصول على نتيجة أفضل، ثم استخدام الفرشاة في تسريح شعر الحواجب.

تحديد طول الحاجب المناسب لشكل وجهك: من خلال تثبيت قلم بشكل مستقيم إلى جانب الأنف لتحديد بداية الحاجب، ثم إمالة القلم من طرف الأنف حتى طرف العين لتحديد نقطة نهاية رسم الحاجب.

رسم إطار الحاجب: ابدئي برسم أسفل الحاجبين، ما يساعدك على ملء فراغات الحواجب فيما بعد، ثم استخدمي الفرشاة في تسريح شعر الحاجبين لأسفل، حتى تتمكني من رسم الجزء العلوي للحواجب.

ملء فراغات الحواجب: بعد خطوة رسم إطار الحواجب، تأتي خطوة ملء فراغات الحاجب باستخدام قلم لونه بني، حتى يكون أقرب للشكل الطبيعي، ثم احرصي على ملء فراغات الحواجب بشكل تدريجي أقرب للطبيعي.

تسريح شعر الحواجب: في هذه الخطوة نعيد تسريح شعر الحواجب حتى تبدو بصورة طبيعية.

وضع الكونسيلر: الخطوة الأخيرة هي وضع الكونسيلر، لإخفاء أي أثر للرسم وإبراز رسمة الحاجب.

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