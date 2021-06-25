قناع الفلفل الحار لبشرة رائعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 02:15 مساء

إليكِ أشهر الأقنعة باستخدام الفلفل الحار لترطيب البشرة وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة منها.

وهو قناع الفلفل الحار والأفوكادو، والذي سيدهشك بسبب نتائجه الفعالة، حسب «سوبر ماما».

المكونات:
½ ثمرة أفوكادو ناضجة.
ملعقة صغيرة فلفل حار مهروس.
ملعقة صغيرة بودرة كاكاو خام.

الطريقة:
ضعي الأفوكادو والفلفل الحار والكاكاو في وعاء، وقلبي جيدا حتى يتكون لديكِ عجينا ناعما.
وزعي القناع على وجهكِ، واتركيه ثلاث دقائق، ثم اغسليه بالماء الفاتر.
استخدمي مرطبا مناسبا لبشرتكِ بعد غسل القناع.
يزيل هذا القناع السموم والشوائب من الجلد، ويحارب البكتيريا المسببة لحب الشباب وأمراض الجلد المختلفة، كمرض الصدفية.

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