الأناقة وحرية الحركة في تشكيلة أرماني الجديدة

من عرض جورجيو أرماني في ميلانو، 21 يونيو 2021 (أ ف ب)

عاد سيد الموضة الإيطالية جورجيو أرماني (86 عاما) إلى جذوره، الإثنين، بتشكيلة مرتقبة جدا للرجال، تجمع بين حرية الحركة والأناقة القصوى، متوجا أسبوع الموضة في ميلانو.

وأقيم العرض في إطار أخضر وحميم في مقر أرماني التاريخي في فيا بورغونوفو، بالقرب من حي الموضة. وحيّا الجمهور المصمم المخضرم بحرارة في نهاية العرض، وفق «فرانس برس».

وكانت دار «أرماني» في مايو الماضي، أول دار أزياء إيطالية كبرى تعلن معاودة العروض بحضور متفرجين، بعدما كانت كذلك السباقة في بداية الجائحة في فبراير 2020 إلى الامتناع عن إقامة عروض من هذا النوع.

وأكدت تشكيلة ربيع وصيف 2022 بعنوان «العودة إلى حيث بدأ كل شيء»، أي فيا بورغونوفو، الطابع الكلاسيكي لأزياء الدار، مطعّمة بشيء من الخفة.

وقال أرماني للصحفيين في نهاية العرض «تعكس مجموعتي الجديدة حالتي الذهنية بعد الوباء: إنها كلاسيكية جدا من ناحية، لكنها أيضا غير رسمية ومريحة». وأضاف: «بالطبع، أردت أن تحمل التشكيلة ميزة علامتي التجارية المتمثلة في أناقة معينة بلا مجهود».

وطغى على تشكيلة المايسترو القطن والكتان والحرير وحتى الساتان. أما الألوان فراوحت بين الأزرق والبيج الرملي وحتى الأبيض المائل إلى الصفرة، من دون إهمال اللون الأسود، وهو اللون المفضل لدى جورجيو أرماني.

وذكرت اللمسات الحمراء والخضراء بالألوان الموجودة في الطبيعة، وهو اتجاه تكرر لدى أكثر من دار أزياء خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

وكان عرض أرماني الأخير من ثلاثة عروض حضورية قدمتها كبريات دور الأزياء بعد ذاك الذي قدمته «دولتشه إيه غابانا»، السبت، و«إيترو» الأحد.

وآثرت معظم دور الأزياء بث عروض تقديمية مسجلة أو أفلام قصيرة على المنصة التي وفرتها غرفة الموضة الإيطالية لأسبوع ميلانو، أو على منصاتها التواصلية الخاصة أو حتى الشبكات الاجتماعية.

واختارت دار «برادا» النسق الافتراضي لعرضها، الأحد، الذي أقيم جزئيا على شاطئ مشمس في سردينيا، رمزا لاستعادة الحرية بعد فترات مظلمة من الحجر.