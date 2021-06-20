حلول من الطبيعة للقضاء على المسام الواسعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يونيو 2021, 02:01 مساء

المسام الواسعة من المشكلات المزعجة التي تواجهها صاحبات البشرة الدهنية، لأنها تزيد من فرصة ظهور البثور السوداء وتؤثر على البشرة والوجه بشكل عام.

لذا نقدم لكِ طرقًا طبيعية للتخلص من تلك المشكلة في أسرع وقت وبحلول منزلية بتكاليف قليلة، تعرفي على الطرق معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

- المايونيز
طبقي ملعقة مايونيز على الوجه لمدة 20 دقيقة، له آثار إيجابية على البشرة وتأثير قوي على تصغير مسام الوجه، كما يضيف النعومة والنضارة على بشرتك، لا ينصح لصاحبات البشرة شديدة الدهنية.

- الليمون
يخفف الليمون بالماء ثم يطبق على الوجه لمدة نصف ساعة، فهو من الطرق الفعالة لعلاج المسام الواسعة.

- هلام الصبار (الألوفيرا)
يرطب وينظف ويغذي البشرة، ويقلص المسام الواسعة، ويزيل الأوساخ والدهون من المسام المسدودة،
طريقة التطبيق
- يدلك هلام الصبار على المسام عدة دقائق. يُترك على البشرة مدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء البارد. تكرر الطريقة مرة يوميًّا.

بياض البيض
- يقلص المسام الواسعة ويشد البشرة ويمكنه علاج حب الشباب.
طريقة التطبيق
بياض بيضة، ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان، ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
تُخلط المكونات معًا؛ لإنشاء معجونٍ متسق القوام.
يطبق المعجون على الوجه، ويُترك مدة 30 دقيقة.
يُشطف المعجون بالماء البارد، وتكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيًّا.

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