حضري برونزر بنفسك بمكونات طبيعية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 03:34 مساء

تحب بعض الفتيات استخدام البرونزر كبديل للكونتور أو لكي تمنح وجهها سمرة الصيف الرائعة، يستخدم البرونزر لإضاءة الوجه وإبراز جماله.
وهو يتوافر بدرجات البيج المختلفة، بحيث تستطيع كل امرأة أن تختار درجة البرونزر الأمثل لها والتي ستمنحها السمرة التي تبحث عنها.
اليوم نقدم إليكِ طريقة تحضير برونزر من مكونات طبيعية لحماية بشرتك من المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل، تعرفي معنا على المكونات وطريقة التحضير وفقا لموقع «جمالك».

المكونات
ملعقة كبيرة من القرفة البودرة.
ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.
ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب.
2 ملعقة صغيرة نشا.
15 نقطة من زيت الروزماري أو اللافندر.

طريقة التحضير
- قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض، وستلاحظين أن القرفة ومسحوق الكاكاو سيمنحك اللوك البرونزي. أما الزيت فلا بد من خلطه جيدا مع باقي المكونات حتى يعطيك منتجا كريميا ومتماسكا.

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