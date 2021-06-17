فوائد الشبة لبشرتك وجمالك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 02:49 مساء

من مزيج كبريتات الألومنيوم وكبريتات البوتاسيوم تتكون الشبة، وإضافة إلى الفوائد الصحية، فإن للشبة فوائد جمالية متعددة للبشرة، لذا فهي تستخدم على نطاق واسع في وصفات ومنتجات العناية البشرة.

ستتعرفين معنا اليوم من خلال حديثنا إلى فوائد الشبة للبشرة، وطرق استخدامها والأضرار المحتملة لاستخدامها، حسب «سوبر ماما».

تبييض البشرة: تستخدم الشبة كمبيض للبشرة.

شد البشرة: الشبة عنصر مفيد في شد البشرة.

تنظيف البشرة: فهي تساعد على إزالة الأنسجة الميتة والزيوت الزائدة على الجلد.

التخلص من الرؤوس السوداء: إذا كان لديك رؤوس سوداء تزعجك، جربي إزالتها بالشبة.

علاج ندبات حب الشباب وعلامات التصبغ: تستخدم الشبة في تحضير التركيبات الموضعية لعلاج ندبات حب الشباب وعلامات التصبغ.

مع الحلاقة: تستخدم الشبة في أثناء الحلاقة لتسهيلها وجعل الجلد أكثر نعومة، كما أنها تستخدم للتحكم في النزيف عند حدوث جروح طفيفة في أثناء الحلاقة.

تقليل نمو الشعر: عند استخدام عجينة مسحوق الشبة على الجلد فترة طويلة من الوقت، يمكن أن تقلل من نمو الشعر غير المرغوب فيه.

علاج الكعوب المتشققة: يمكنكِ معالجة الكعوب المتشققة بسهولة باستخدام الشبة.

إزالة رائحة العرق: الشبة تعمل أيضا كمزيل رائع للعرق، فهي تقتل البكتيريا المسببة لرائحة الجسم.

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