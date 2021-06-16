الليمون والبصل للعناية بحواجبك

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 01:27 مساء

الحواجب العريضة من علامات الجمال، التي تؤدي إلى إبراز جمال الملامح وتعطي إضاءة للبشرة.

لذلك نقدِّم إليكِ طرق تكثيف الحواجب بخلطات طبيعية في المنزل، تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «أسرار الجمال».

الزيوت الطبيعية:
- يمكن استخدام عدد كبير من الزيوت الطبيعية التي تعمل على تقوية وتكثيف الحواجب، من أهمها: زيت الخروع، زيت جوز الهند، زيت اللوز أو زيت الزيتون.
قومي بعمل مساج لحواجبك كل يوم باستخدام القليل من أي نوع من هذه الزيوت المتوافرة لديكِ، أو نظفي إحدى فرش الماسكارا التي لا تحتاجين إليها وقومي بغمسها بالزيت وتمشيط حواجبك. مع الوقت سوف تلاحظين نمو شعيرات جديدة وتحسن رسمة حواجبك شيئًا فشيئًا.

الحليب:
- يعمل الحليب على إعادة نمو الحواجب بفضل احتوائه على الفيتامينات والبروتين، كما يعتبر حليب جوز الهند مفيدًا جدًّا أيضًا.
بللي قطعة قطن بالقليل من الحليب وامسحي بها حواجبك قبل النوم مما يساعد على نمو الحواجب خلال الليل بعد فترة.

الليمون:
- يساعد الليمون على تنشيط بصلة الشعر للنمو من جديد، إما عبر تدليك حواجبك بشريحة ليمون، أو ضعي بعض شرائح الليمون في القليل من زيت جوز الهند ودعي المزيج مغطى طوال الليل، ومن ثم ضعي المزيج على حواجبك لمدة ساعة أو ساعتين. يُفضل عدم التعرض لأشعة الشمس لدى استخدام الليمون كي لا تتحسسي.

الألوفيرا:
- يساهم الألوفيرا بتقوية الحواجب المتضررة وتنعيم البشرة حول الحاجبين، ضعي القليل من جل الألوفيرا- السائل داخل أوراق نبتة الصبار- على حواجبك لمدة 30 دقيقة ومن ثم اغسليها بالماء.

عصير البصل:
- يحتوي البصل على مواد تساعد على تقوية ونمو الحواجب، لذا قومي بعصر بصلة وتغميس قطعة قطن بالقليل من العصير ووضعه على حاجبيكِ لمدة 10 دقائق، ومن ثم اغسليهما بالماء البارد.
كما يمكن تدليك الحواجب بقطعة ثوم، التي تعتبر أيضًا من المكونات الطبيعية التي تعمل على تكثيف الحواجب.

الفازلين:
- استخدمي الفازلين على الحواجب والمنطقة المحيطة بهما كلما سنحت لكِ الفرصة خلال النهار أو قبل النوم، مما يساعد بتكثيف الحواجب. في حين تجنبي وضع أي نوع كريم آخر على الحاجبين خوفًا من احتوائه على مواد كيماوية تساعد على تساقط الشعر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفع القيود على الوافدين من 8 دول إلى أوروبا بينها أميركا ولبنان
دولى
عشرات الإصابات بـ«كورونا» تحاصر منتخبات كوبا أميركا وتهدد البطولة
رياضة عالمية
رفع آخر قيود احتواء كورونا في نيويورك بعد تخطي نسبة البالغين الملقحين 70%
دولى
بالصور: ليلة الهداف التاريخي.. رونالدو يقود البرتغال لضرب المجر ببداية مشوراها ...
رياضة عالمية
لبنان: بازار التنفيعات السياسية لا يستثني لقاحات «كورونا»
عربى
وصول 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك» الروسي إلى مخازن الإمداد الطبي في طرابلس
ليبيا
بلجيكا: نواب يحذرون من «خطر جدي بإبادة» الأويغور في الصين
دولى
1.4 مليار دولار خسائر أندية الدوري الإنجليزي في تسجيل غير مسبوق
رياضة عالمية
مسؤولة صينية تفند نظرية تسرب «كورونا» من مختبر في ووهان
دولى
في باكستان.. اللقاح أو قطع شبكة الهاتف
منوعات
اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا
ثقافة وفن
ماكرون: وجدنا نقاط تقارب مع إردوغان لاستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توقعية جديدة لـ«بيك أب تويوتا»