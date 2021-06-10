فوائد العنب للبشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يونيو 2021, 02:27 مساء
العنب يدخل في العديد من الأقنعة الخاصة بالبشرة (الإنترنت)


نعلم أن لكل فاكهة فوائد وربما نندهش أن بعضها لا يمكن حصر فوائده من كثرتها، ومن بينها العنب.

ويدخل العنب في العديد من الأقنعة الخاصة بالبشرة لما يحتويه على الفوائد التالية، حسب «فستاني».

فوائد العنب للبشرة
١- يحتوي العنب على مجموعة كبيرة من الفيتامينات، وهي فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وجميعها تعمل على صحة ونضارة البشرة.
٢- يعمل العنب على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة.
٣- يحارب العنب ظهور تجاعيد البشرة في سن مبكرة.
٤- يحتوي العنب على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على تنظيف البشرة وتطهيرها.
٥- يعمل العنب على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.
٦- يحمي البشرة من حروق الشمس.
٧- يخفف من آثار حب الشباب.
٨- يعمل على تخفيف الهالات السوداء.
٩- يعالج التهاب البشرة.

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