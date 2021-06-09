تخلصي من خلايا البشرة الميتة بالطماطم

نقدم إليكِ قناعا طبيعيا من الطماطم والسكر يخلصك من خلايا البشرة الميتة تعلمي طريقة تحضيره وتطبيقه معنا وفقا لموقع «جمالك».

الطماطم والسكر

- تعمل الطماطم على تقليص مسام البشرة، بالإضافة إلى التحكم في إنتاج الزيت الزائد. أما السكر فهو مقشر مذهل للبشرة، كما أنه يزيل خلايا الجلد الميتة ويخلص البشرة من تراكم الأوساخ والشوائب وطبعا الزيت. وهذا النوع من الماسكات مناسب جدا للبشرة الدهنية.



تحضير ماسك الطماطم والسكر

- إن تحضير هذا الماسك سهل جدا، كل ما عليك الحصول على حبة طماطم متوسطة أو كبيرة، ملعقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة سكر، أما بالنسبة إلى طريقة التحضير، فاتبعي الخطوات التالية:

- نظفي بشرتك بشكل جيد وأزيلي عنها كل الماكياج والأوساخ.

- ارتدي ربطة رأس من أجل الحفاظ على الوجه خاليا من الشعر.

- ضعي السكر على طبق، ومديه قليلا بظهر الملعقة.

- قطعي الطماطم وضعيها في الخلاط، ثم أضيفي إليها السكر، واهرسيها الى حد الحصول على خليط مهروس ولزج.

- افركي وجهك بالمزيج بلطف وبحركة دائرية على وجهك. وطبعا تجنبي الجفون وتحت منطقة العين، والمنطقة حول الشفاه.

- اتركي الماسك على بشرتكِ لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر طبقي هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.