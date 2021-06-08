جديد حقائب «Fendi»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 يونيو 2021, 01:30 مساء

تعتبر حقيبة Fendi Baguette واحدة من أهم الحقائب في تاريخ حقائب اليد الحديثة، وقد أعاد إحياء هذه الحقيبة المميزة ثقافيا هذه الحقيبة إلى الشعبية، مما يضمن بقاءها إلى الأبد جزءا من تاريخ الموضة.

في هذا الموسم، تكشف «Fendi» النقاب عن حقيبة باغيت Baguette 1997 الجديدة وهي إعادة إصدار للحقيبة الأصلية المميزة التي صممتها Silvia Venturini Fendi.
يجمع Baguette 1997 بين شعارات العالم القديم والسحر مع مفردات التصميم الحديث، حيث يلعب بالتصاميم الأصلية التي تتميز بشرائح رفيعة ومقبض قابل للتعديل، وجاءت الحقيبة بألوان صفراء أو زرقاء مرحة، على قماش جاكار التبغ الخالد، وكذلك على قماش تتخللها تطريزات الأزهار الأرشيفية.

شاهدي معنا بعض التصميمات الجديدة واختاري منها ما يناسبك.
 

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