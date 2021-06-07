وصفات طبيعية للتخلص من علامات تمدد الجلد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 02:44 مساء

ظهور علامات التمدد (Stretch marks) يعد واحدا من أكثر المشكلات الجلدية الشائعة بين فئة كبيرة من الأشخاص خاصة النساء، حيث تنتج هذه العلامات عن جملة من العوامل، على رأسها: الحمل، والزيادة الكبيرة والمفاجئة في الوزن، والمشاكل الهرمونية، والأمراض التي تصيب الغدد.

وتظهر على شكل مجموعة من الخطوط البيضاء الرفيعة التي تنتشر في مناطق عديدة من الجسم، خاصة البطن والأفخاذ والأرداف، لذلك نقدم إليكم أفضل العلاجات الطبية والتكميلية التي تتخلص من هذه الخطوط بصورة آمنة.

البطاطا
- حيث تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تعيد تأهيل الجلد، وتجديد خلاياه، وتقويه، وتقي من مشاكله المختلفة، وتسهم في إعادة لونه الطبيعي، وتُعين بالتالي على التخلص من علامات التمدد، وذلك بتدليك الجلد بشرائح البطاطا السميكة، أو بتطبيق العصير فوق المناطق المراد علاجها، وتركه مدة كافية، وغسله جيدا بالماء الدافئ.

السكر
- حيث يعد السكر الأبيض من أفضل العناصر الطبيعية التي تساعد على تقشير الجلد والتخلص من الخلايا الميتة، وتجديد طبقات الجلد وزيادة نعومته، وبالتالي توحيد اللون والقضاء على الخطوط الرفيعة البيضاء والحمراء، لذلك يوصى بمزج كمية مناسبة من السكر الأبيض مع زيت اللوز والقليل من عصير الليمون، وتدليك المنطقة المراد علاجها لبضع دقائق، مع الحرص على تكرار الوصفة مدة شهر كامل.

جل الصبار
- حيث ينشط الجلد، ويعالج البقع والخطوط والحروق البسيطة، والعديد من مشاكل الجلد، وذلك بتدليك الجلد المصاب بجل الصبار وتركه حتى يجف تماما، ثم غسله بالماء الفاتر، كما يمكن تطبيق خلاصة الصبار الممزوجة بكبسولات فيتامين هـ، والحرص على تكرار الوصفة بشكل يومي.

عصير الليمون
- حيث يحتوي على المضادات الطبيعية للأكسدة، وعلى الفيتامينات المهمة لعلاج مشاكل الجلد، وذلك بتطبيقه على المناطق المراد إصلاحها، وذلك بتدليكها بحركة دائرية، وترك العصير مدة عشر دقائق، ثم غسل المنطقة جيدا بالماء الدافئ.

زيت الزيتون
- حيث يحتوي على الفيتامينات والمضادات الطبيعية للأكسدة، فهو يسهم في تنشيط الدورة الدموية، ويقضي على الخطوط، وذلك بتطبيقه فوق المنطقة المصابة، وتركه حتى يتشربه الجلد، ثم غسل المنطقة جيدا بالماء الفاتر.
 

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