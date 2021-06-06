الليمون وجوز الهند للعناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 02:14 مساء

خلال فصل الصيف يعاني الشعر من الجفاف ويحتاج للعناية والاهتمام بشكل أكبر للحفاظ على جماله ولمعانه لذلك نقدم إليكِ خلطات طبيعية تعمل على ترطيب الشعر واعادة الحيوية اليه عن طريق ادخال الليمون في روتينك للعناية بالشعر.

حيث يحتوي الليمون على العديد من المغذيات ومضادات الأكسدة مثل حامض الستريك وحامض الاسكوربيك، وأهم المعادن كالحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، الليمونين واللينالول، إضافة إلى مركبات الفلافونويد المختلفة.

كل هذه المكونات السابقة وغيرها مفيدة جداً لتقوية الشعر، تغذيته وتنشيط الدورة الدموية في البصيلات وتنعيمها وإعادة البريق لها وذلك وفقا لموقع «جمالك».

تعرفي معنا على مجموعة من الاقنعة تحتوي على الليمون تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه يمكنك تطبيقها في المنزل تعرفي على الطرق معنا واعتمديها بنفسك.

خلطة الليمون والعسل:
اخلطي ملعقتين من العسل والليمون وامزجيهما مع كوب من الماء ثم ضعي الخليط على طول شعركِ من دون الاقتراب إلى فروة الرأس. اتركي الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الشعر بالماء الدافئ، وكرّري هذه الطريقة مرة أو مرتين أسبوعيًا.

خلطة الليمون وحليب جوز الهند:
امزجي كوب من حليب جوز الهند الكثيف والخالي من السكّر مع عصير حبّة ليمون وضعيهما في وعاء قابل للإغلاق. اتركي الخليط في الثلّاجة لساعات متتالية إلى أن يصبح لديكِ طبقة بيضاء. طبّقي هذه الطبقة الكثيفة على خصلات شعركِ وفروة الرأس، ضعي قبّعة بلاستيكيّة على رأسكِ واتركي المزيج على شعركِ لمدّة ساعة على الأقل للسماح للمزيج بالتغلغل إلى العمق. اغسلي الشعر كالمعتاد، وكرّري هذه الخطوة مرّتين أسبوعيًا.

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