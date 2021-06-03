تجنبي البثور الحرارية بهذه الطريقة

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أعلنت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية أن الإفراط في التعرض لأشعة الشمس في الصيف يرفع خطر الإصابة بـ«البثور الحرارية».

وأوضحت الرابطة أن الحرارة الشديدة والرطوبة العالية تتسببان في انسداد غدد العرق، فلا يتعرق الجسم ولا تصرف الحرارة، فتنشأ البثور الحرارية، في المواضع، التي تكثر بها غدد العرق وتتراكم بها الحرارة، مثل الإبط وثنية الركبة ومنطقة الديكولتيه، وفق «24».

وتظهر بثور حجم رأس الدبوس وحمراء، ويكون الجلد متورما مع الشعور بالرغبة في حكة قوية. ويمكن تخفيف الألم ببودرة أو خلطات الزنك، لتمتص الرطوبة وتحافظ على جفاف الجلد. وعند الحكة الشديدة يجب استشارة الطبيب.

ولتجنب الإصابة، يجب الابتعاد عن الملابس الضيقة، التي تحول دون تدوير الهواء وتتسبب في تكدس الحرارة، وارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة وجيدة التهوية، لتسمح للجلد بالتنفس.