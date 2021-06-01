الملابس المشجرة حليف الصيف

الأزهار والكثير منها تزين التصاميم في هذا الصيف (الإنترنت)

طغت نقشة الأزهار على الملابس في موسم ربيع وصيف 2021، على منصات عروض الأزياء، وتداخلت في إطلالات النجمات ومدونات الموضة.

إن أردتِ التميّز أنتِ أيضا بإطلالة حديثة ولافتة، فعليكِ من اعتماد تصاميم متسمة بهذه الطبعة، وفق «جمالك».

نصائح مهمة

نسقي فستانا مشجرا مع شبشب في صيف 2021 وتميزي بإطلالة مريحة ومنعشة في آن واحد؛ استوحي من حنين الصيفي التي اعتمدت فستان مشجر طويل وملون مع شبشب باللون الفوشيا الملفت.

كما يمكنكِ أن تستلهمي من نهى نبيل التي اعتمدت فستانا قصيرا مطبعا بالأزهار الحمراء.

من ناحية أخرى، تجرئي واعتمدي طقما مؤلفا من توب/قميص وسروال مطبعين برسومات الأزهار، فهذه التصاميم ستزودكِ بإطلالة منعشة وملائمة للأيام الصيفية.

استوحي من العنود بدر التي ارتدت قميصا وسروالا من الستان مزينين برسومات الأزهار، أو حتى من Camila Coelho التي اختارت طقما مشجرا بالألوان البرتقالية المنعشة.

إلى جانب الطقم، بإمكانكِ اعتماد جمبسوت مشجر تماما.

أما إن كنتِ صاحبة أسلوب محافظ، فارتدي عباية أو قفطانا مشجرا وأضيفي لمسة حيوية إلى طلتكِ الشرقية.

واستوحي من مهيرة عبدالعزيز التي ارتدت الجينز ونسقته مع عباية مشجرة ومقفلة بواسطة حزام، كما استلهمي من أسيل عمران التي لجأت إلى جلابية ستان مزينة برسومات الأزهار.

الأزهار والكثير منها تزين التصاميم في هذا الصيف (الإنترنت)

الأزهار والكثير منها تزين التصاميم في هذا الصيف (الإنترنت)

الأزهار والكثير منها تزين التصاميم في هذا الصيف (الإنترنت)