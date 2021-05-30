10 نصائح من رضوى الشربيني للعناية ببشرتك

تعد الإعلامية رضوى الشربيني من أكثر المهتمات بوصفات الجمال الطبيعية، حيث تعطي مشاهداتها دائما نصائح ووصفات متاحة في كل منزل وسهل الحصول على مكوناتها، ليسهل عليهم تطبيقها والاستفادة منها.

وبالرجوع لبعض وصفات رضوى الشربيني لمتابعات برنامجها «هي وبس»، استطعنا الحصول على عدد من الوصفات الطبيعية السهلة ذات المكونات المتاحة التي ستفيدين منها بلا شك، فبعضها يؤتي ثماره باكرا بنتيجة فورية.

وصفات رضوى الشربيني للعناية بالبشرة

- لصاحبة البشرة الدهنية، للحفاظ على بشرتك ابدئي بحمايتها من بلسم الشعر، أثناء الاستحمام ابدئي بغسيل شعرك وتطبيق البلسم ثم شطفه جيدا بالماء، وابعديه قدر المستطاع عن النزول على جسدك، لأن البلسم يتسبب في ظهور حبوب الظهر إذا لم تغسليه جيدا ثم تغسلي بشرتك.

حمام ساخن

- لا تخرجي مباشرة بعد حصولك على حمام ساخن، انتظري قليلا داخل الحمام، وافتحي الباب لمدة دقيقة، لتسمحي بتبادل تيارات الهواء، فيصبح الجو واحدا في الخارج والداخل، وإلا سيعمل خروجك السريع على تكوين حبوب على البشرة الدهنية.

غسول طبيعي

- اصنعي غسولا طبيعيا من مكونات بسيطة داخل مطبخك لتحصلي على بشرة صحية ومكوناته هي ملعقتا ترمس ‏مطحون وملعقة من عصير الليمون وملعقة من الحليب، قومي بالتقليب لتحصلي على غسول للبشرة الدهنية، اغسلي وجهك بالماء الفاتر ‏بعدها جيدا.‏

الحواجب

- لتكثيف الحواجب استخدمي زيت جوز الهند الخام، على فرشاة أسنان ودلكي فوق المنطقة التي ترغبي في تكثيفها على الحاجب، من ‏اليمين لليسار، أو من الأسفل للأعلى، ثم بإمكانك إزالة الزيت بعد ساعتين من تطبيقه عن طريق مسح الحاجب بماء الورد، ولكن يفضل ‏في هذا الوصفة تحديدا أن تتركيها حتى الصباح.‏

بيكربونات الصوديم

- استخدمي ملعقة من بودرة بيكربونات الصوديوم على ملعقتين من ثمار الفراولة المهروسة، اخلطيهم وضعيهم على فرشاة الأسنان ‏ودلكي أسنانك من أعلى لأسفل لمدة ثلاث دقائق، لتنعمي بأسنان بيضاء، لا تطبقي الوصفة أكثر من مرة كل شهر لأن تكرار ‏الوصفات التي تحتوي على بيكربونات الصوديوم على الأسنان قد يضر بطبقة المينا التي تحميها.‏

القهوة

- فوائد القهوة كثيرة ومتعددة، وترجع أغلبها لكونها واحدة من أهم الحبوب المضادة للأكسدة، ولكن لها أيضا استخدامات تجميلية متعددة، فهي تدخل في تنظيف ‏البشرة أثناء الحمام المغربي، كما أن لها فوائد صحية للشعر، وقد تستخدم أيضا لصبغ الشعر.

الرمان والبيض

- يمكنك استخدام خليط كريمي مكون من ربع كوب عصير رمان مصفى وبياض بيضة وعسل، طبقيه على الوجه والرقبة لمدة 45 ‏دقيقة، وبذلك عزيزتي لقد حصلت على قناع وجه لتوريد البشرة ولمعالجة خطوط الوجه، استمري في تطبيق هذه الوصفة مرة أو مرتين ‏أسبوعيا.‏

الأظافر

- الأظافر عنوان جمال المرأة، والاهتمام بها يعكس الكثير عن شخصيتها، الظهور بأظافر غير نظيفة قد يسبب لك الحرج خصوصا مع ‏استخدام العديد من ألوان طلاء الأظافر التي قد تغير لونها قليلا، لذلك أحضري كأسا كبيرا بها ماء، ضعي بها شرائح بصل وشرائح ‏ليمون، مع تغير لون الماء للون الأبيض، اغمسي أظافرك في الكأس وقومي بتدليكها بشرائح البصل وقشر الليمون، ثم أحضري قطنة ‏مبللة بعصير الليمون ولفيها حول أصابعك وثبتيها جيدا بقطعة من ورق الألومنيوم أو «الفويل» لمدة ربع ساعة، وتمتعي بالنتيجة.‏

البشرة الجافة

- لصاحبات البشرة الجافة يمكنك استخدام لبن بودرة، وملعقة ماء ورد وطبقيه على بشرتك مع التدليك مع تجنب منطقة تحت العين ‏يوم بعد يوم مع الاهتمام بشرب الماء بكثرة، لتحصلي على بشرة رطبة ومشرقة.‏

البشرة الحساسة

- صاحبات البشرة الحساسة يمكنهن استخدام خليط مكون من بشر الليمون والحليب، ثم وضعه على البشرة وفركه جيدا، يترك لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، ثم تغسل البشرة بماء فاتر، وتكرر الوصفة مرة كل أسبوع، هذه الوصفة تعمل على إزالة الرؤوس السوداء وتفتيح البشرة بطريقة طبيعية.