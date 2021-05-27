«جان بول غوتييه» تعاود إنتاج تشكيلات الملابس الجاهزة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 مايو 2021, 11:10 صباحا
المصمم جان بول غوتييه محمولا بعد عرضه الأخير للأزياء الراقية في باريس، 22 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت دار جان بول غوتييه للأزياء، الأربعاء، أنها ستعاود إنتاج الملابس الجاهزة من خلال تشكيلات تتعاون فيها مع مصممين شباب، ستكون أولها متوافرة عبر الإنترنت، الجمعة، وهي مبنية على القميص البحرية التي اشتهرت بها الدار.

وكان جان بول غوتييه شخصيا اعتزل من خلال عرض أقامه في يناير 2020 خصص للأزياء الراقية (الهوت كوتور) بعد توقفه عن إنتاج الملابس الجاهزة العام 2015، لكن الدار التي تحمل اسمه وتتبع مجموعة «بويغ» في برشلونة تواصل العمل، وتعمل على تجديد نفسها، وفق «فرانس برس».

وأعاد الفريق الإبداعي «إحياء» مجموعات الملابس الجاهزة من جان بول غوتييه التي ستقدم التشكيلة الجديدة منها في العرض المقبل.

وتتولى عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد الترويج لهذه المجموعة «المخصصة للجنسين، والشاملة، والجماعية، والمفعمة بضباب البحر».

ومن المتوقع أن تعاود دار غوتييه عروض الأزياء الراقية مع مصممين ضيوف في أسبوع الأزياء الراقية المقبل في باريس في يوليو، وفقا لموقع «دبليو دبليو دي» المتخصص في الموضة.

ولم تحصل وكالة «فرانس برس» على تأكيد فوري لهذه المعلومة من الدار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل الوقتُ مناسب لتصفية الحسابات؟
وجهات نظر
أول برلمان أوروبي يدين ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
عربى
بركلات ترجيح ماراثونية (11-10).. فياريال بطلا للدوري الأوروبي للمرة الأولى في ...
رياضة عالمية
وفاة الرحالة الليبي محمد بحر
رياضة محلية
هداف «الصقور» محمد المريمي ينضم رسميا إلى صفوف نادي «المدينة»
رياضة محلية
بايدن يطلب تقريرا استخباراتيا عن منشأ «كوفيد-19» خلال 90 يوما
دولى
«الأهلي بنغازي» يصعد للمركز الثالث في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز
رياضة محلية
عبدالرحمن السويحلي: هناك من يرى أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة «خطر» على ليبيا...
ليبيا
مقررة اللجنة القانونية: هناك إرادة شعبية كبيرة لانتخاب الرئيس بشكل مباشر
ليبيا
«عار على أوروبا».. غضب بعد نشر صور جثث أطفال مهاجرين ملقاة على ساحل زوارة
ليبيا
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية ترصد «بي إم دبليو x8»