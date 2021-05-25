خطوات لمحاربة تجاعيد العيون وتجنب شيخوختها

العيون قد تكون من بين أهم التفاصيل في وجهك وتكشف الكثير عنك، كما أنها قادرة أيضا على جعلك تبدين أصغر أو أكبر من عمرك الحقيقي. الأمر كله يعتمد على طريقة اعتنائك بالعينين والبشرة المحيطة بهذه المنطقة فإذا اتخذت الإجراءات اللازمة، تمكنت من المحافظة على شبابها لفترة طويلة، والعكس صحيح. اليوم، نعرض لك خطوات لمحاربة تجاعيد العيون ولتفادي شيخوختها، تعرفي عليهم معنا وفقا لموقع «الجميلة».

استخدمي كريم العينين

- كريم العيون هو من بين أهم المستحضرات التي يجب أن تلجئي إليها لمحاربة الشيخوخة ولتفادي تجاعيد العينين والخطوط الرفيعة.

- كما أن هذا المنتج يساعد في الحد من الهالات السوداء، وإزالة التصبغات، وحماية البشرة من التلوث وتعزيز إنتاج الكولاجين في محيط العين.

سيروم العينين

- هذا المنتج يلعب دورا مهما في تجنب ظهور تجاعيد العينين لذا من المهم أيضا استخدامه. كذلك ومن بين فوائد سيروم العينين هو أنه يعيد تنشيط الدورة الدموية في محيط العين، ويعزز إنتاج الكولاجين، ويمنع ترهل بشرة العينين، ويحد من الهالات السوداء، ويساعد في حماية محيط العين من التلوث، كما أنه يسهم في امتصاص الرطوبة ومنعها من اختراق الجلد.



طبقي أقنعة للعينين

- ستمد البشرة المحيطة بالعينين بكل الفوائد بدءا من محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة، والتخلص من الهالات السوداء ومعالجة انتفاخ العينين. اضغطي هنا للمزيد من التفاصيل.



قشري البشرة حول العينين

- قد تستبعدين هذه الخطوة وتظنين أنها مؤذية للجلد، لكنها في الواقع تحمل منافع جمالية عديدة. عندما نتحدث عن تقشير المنطقة التي تحيط بالعيون، لا نقصد اللجوء إلى مقشرات بل نعني استخدام مكونات خفيفة تساعد البشرة على التخلص من الخلايا الميتة في هذه المنطقة. من بين أهم منافع تقشير البشرة في محيط العينين هو أنها تساعد في التخلص من الخلايا الميتة وتعزز إنتاج الكولاجين في هذه المنطقة.

- كما أنها تعيد النضارة والرونق للعينين، وتساعد البشرة على معالجة الهالات السوداء بسرعة، وتعزز الدورة الدموية فيها وتجنب ظهور التجاعيد. اضغطي هنا لمعرفة المزيد عن تقشير البشرة حول العينين.



دلكي البشرة حول العينين

- هذه الخطوة مهمة أيضا لتجنب شيخوخة البشرة المحيطة بالعينين ولتفادي ظهور علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد، والخطوط الرفيعة والترهلات. بعض الأدوات مخصصة لتدليك العينين، اضغطي هنا لتكتشفي ما هي.



حافظي على صحة رموشك

- احرصي على المحافظة على كثافة وصحة رموشك، إذ إن الرموش القصيرة والخفيفة التي تتساقط باستمرار ستجعلك تبدين أكبر سنا. الجئي إلى سيروم خاص بإطالة الرموش أو طبقي الخلطات الطبيعية التي توصلك إلى هذا الهدف الجمالي.

احمي عينيك من أشعة الشمس الضارة

- إلى جانب استخدام مستحضرات العناية بالعينين التي تحتوي على مؤشر حماية من أشعة الشمس، احرصي على ارتداء النظارات الشمسية وذلك لتفادي تعرض بشرتك حول العينين إلى أشعة الشمس. هذه الأخيرة تؤدي إلى مشاكل جمالية عدة مثل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في عمر مبكر.



اهتمي بحاجبيك

- الحواجب الكثيفة تلعب دورا مهما في جعل عينيك تبدوان أكثر شبابا، إضافة إلى أنها تبعد شبح الشيخوخة عنهما. لذلك، احرصي على تكثيف حاجبيك من خلال تطبيق الخلطات الطبيعية، واللجوء إلى الزيوت، واختيار التقنيات التجميلية، واعتماد مستحضرات المكياج. اضغطي هنا للتعرف على كل الوسائل المتاحة أمامك للحصول على حاجبين كثيفين.



أزيلي مكياج العينين

- لا تهملي أبدا هذه الخطوة! فإنها مهمة للحفاظ على شباب البشرة في محيط العينين ولتفادي ظهور تجاعيد العيون. انتبهي! من الضروري إزالة مكياج العيون بالطريقة الصحيحة وبكل نعومة، اضغطي هنا للمزيد.



لا تفركي عينيك

- عندما تشعرين بالتعب والنعاس قد تميلين إلى فرك عينيك بشكل مستمر، لكن هل تعلمين أن هذه الخطوة تؤدي إلى ظهور تجاعيد العين؟ البشرة حول العينين رقيقة للغاية لذا الفرك المستمر لهذه المنطقة يؤدي إلى تحريكها بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور تجاعيد العين.



لا تشدي بشرة عينيك عند تطبيق الآيلاينر أو وضع العدسات اللاصقة

- إذا كنت تشدين عينيك كثيرا عند تطبيق الآيلاينر ووضع العدسات اللاصقة، فأنت تؤثرين بهذه الخطوة على الجلد الرقيق عند منطقة العين، مما يتسبب بظهور التجاعيد بنسبة أكبر وبطريقة أسرع. لذلك، قومي بتطبيق الآيلاينر ووضع العدسات اللاصقة بسلاسة من دون أن تشدي جفنك نحو الأعلى أو الأسفل كثيرا، حتى تحافظي على شباب بشرتك.