ادخلي الصبار في روتين عنايتك بالبشرة

إذا كنتِ صاحبة بشرة دهنيّة، فأنتِ من أكثر السيدات اللواتي يعانين من مشاكل في البشرة، فمن خصائص هذه البشرة، أنها تفرز الكثير من الزيوت، وبالتالي يزيد احتمال ظهور الحبوب والبثور في الوجه.

من أهم خطوات روتين العناية بالبشرة الدهنية، هي أولا الاهتمام في تنظيف الوجه ومعالجة مشكلة الإفرازات الزائدة للحد من ظهور البثور لذلك ننصحك بإدخال الصبار إلى روتين العناية بالبشرة الخاص بكِ؛ لأنه يتمتع بفوائد عديدة للبشرة الدهنية، إذ إنه يساعد في إعادة الشباب إلى البشرة ويخفف البثور والتجاعيد.



فوائد الصبار للبشرة الدهنية

- يحتوي الجزء الداخلي الوسطي لأوراق الصبار على مادة هلامية لزجة شفافة يمكن استخلاصها. تدخل المادة الهلامية لنبتة الصبار أو ما يسمى بالجل، في العديد من المستحضرات ومواد التجميل وذلك لاحتوائها على العديد من المكونات مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في ترطيب وتغذية البشرة بشكل عام والبشرة الدهنية بشكل خاص، المعرضة أكثر الى العديد من المشاكل الجمالية إليكِ في ما يلي أبرز فوائد جل الصبار للبشرة:



ترطيب البشرة الدهنية والتخفيف من التجاعيد

- جل الصبار غني بفيتامين سي وهـ، كما هو غني بمادة البيتا كاروتين، إضافة إلى كون 99% من الجل يحتوي على الماء. هذه الخصائص ترطب البشرة الدهنية وتغذيها، كما تمنع تكون التجاعيد بفضل غناه بالمواد المضادة للأكسدة، الفيتامين C والماغنيسيوم.

علاج حب الشباب والبثور التي تظهر على البشرة الدهنية

- يعتبر جل الصبار مضادا طبيعيا للجراثيم والبكتيريا والالتهابات المسؤولة عن تكون حب الشباب والبثور. يعمل أيضا جل الصبار على تحفيز نمو الخلايا الجديدة، مما يسرع عملية شفاء حب الشباب، وتسهم الخصائص القابضة لجل الصبار بتضييق المسام، وبالتالي التخفيف من إفراز الدهون للبشرة الدهنية.



يعمل على تهدئة البشرة الدهنية

- يحتوي جل الصبار على خصائص تبريد تساعد على تهدئة البشرة المتهيّجة المتأثرة بحروق الشمس والطفح الجلدي والعدوى والاحمرار، ويوفر طبقة حماية للبشرة للحفاظ على ترطيبها. لذلك يعد مناسبا بشكل كبير لجميع أنواع البشرة، ويمتلك الصبار خصائص مضادة للفطريات، والجروح السطحية والكدمات ولدغات الحشرات.



تبييض البشرة الدهنية

- يعمل جل الصبار على تبييض البشرة والتقليل من التصبغات الداكنة والبقع الناتجة عن آثار حب الشباب للبشرة الدهنية.



خلطات للوجه من الصبار للبشرة الدهنية

الصبار و العسل

- خلطة الصبار، العسل والليمون من أجل تقشير البشرة..

قومي بخلط كل من جل الصبّار، مع العسل، وعصير الليمون، بمقدار ملعقة كبيرة.

- وزعي الخليط على الأماكن المراد تقشيرها أو تنعيمها، وافركيها على الوجه أو حتى أي جزء من أجزاء الجسم، واتركيه ليجف قبل شطفه بالماء البارد.

- اشطفي الخليط بالماء، وكرري تطبيق هذه الوصفة مرّتين في اليوم.

الصبار والشوفان من أجل تقشير البشرة

- اخلطي 1/2 ثمرة خيار مع ملعقة من خلاصة الصبار وملعقة من الشوفان المكونات في الخلاط حتى تحصلي على معجون.

- استخدمي المعجون في تدليك البشرة في حركات دائرية لمدة خمس دقائق.

- اتركيه لمدة عشر دقائق ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر.



الصبار وزيت اللوز

- قومي بخلط ملعقة من خلاصة الصبار وملعقة من زيت اللوز حتى تحصلي على قوام متجانس.

وزعي الخليط بالتساوي على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.



الصبار والليمون

- قومي بخلط ملعقة كبيرة من جل الصبار مع 2 إلى 3 قطرات من عصير الليمون.

قومي بتدليك وجهك بالخليط جيدا.

اتركيه طوال الليل، وفي الصباح قومي بشطفه بالماء الفاتر.