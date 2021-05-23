الحمص للتخلص من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 02:16 مساء

الحمص من الحبوب التي تعتني ببشرتكِ وجمالك وتعمل على تفتيحها وترطيبها وشدها وإعادة إفراز الكولاجين المسؤول عن إخفاء التجاعيد، لذلك نقدم إليكِ قناع الحمص والفول لشد البشرة وتفتيحها، تعرفي على طريقة تطبيقه معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق:
مسحوق حمص مطحون.
حبات من الفول المطحون.
قليل من الماء.

الطريقة:
اخلطي الحمص مع الفول والماء وضعي الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق، ثم قومي بإزالته بالماء الفاتر ستجدين نتيجة فعالة لتفتيح بشرتكِ وشدها ويمكنكِ تكرار هذه الطريقة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

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