منتجات الترطيب والعناية بالبشرة كثيرة ومتعددة لكن من منهم الأفضل والأنسب لنوع بشرتك لذلك نقدم إليكِ الفرق بين الكريم واللوشن وزبدة الجسم لتختاري المناسب لبشرتك.
زبدة الجسم
- هي مناسبة أكثر لصاحبات البشرة الجافة، فهي تتسم بقوام أكثر تماسكا وتستغرق وقتا لكي يمتصها الجسم، لكن فعاليتها تدوم أكثر بكثير من اللوشن.
- تتكون عادة زبدة الجسم من مزيج من الزبدة والزيوت الطبيعية ولكونها ثقيلة لا ينصح باستخدامها على الوجه؛ لأنها قد تسبب انسداد مسام البشرة؛ حيث تتكون عادة من زبدة الشيا وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند. وهي مناسبة أكثر للأجواء الباردة وفصل الشتاء، ومن مميزاتها أنها تقلل من حجم علامات التمدد في الجسم مع المواظبة على شرب الماء باستمرار بالتأكيد.
كريم الجسم
- كريم الجسم يحتوي على نفس مكونات زبدة الجسم لكن يزيد عن ذلك في نسبة الماء المتوافرة فيه يعمل الكريم على ترطيب البشرة ويتوافر بعطور كثيرة؛ بحيث يمكن لكل سيدة أن تختار من بينها ما يناسبها.
- ترطيبه لطيف لأصحاب البشرة العادية والمختلطة، حيث يوفر نسبة ترطيب متوسطة، ولا يعطي إحساسا بالطبقات الثقيلة على بشرة الجسم.
لوشن الجسم
- اللوشن هو أخف كثيرا من زبدة الجسم وملمسه غير دهني، كما أنه يسهل امتصاصه فهو مزيج من الماء وبعض الزيوت الطبيعية، وهو مناسب للغاية لأصحاب البشرة غير الجافة والدهنية ومناسب جدا للأجواء الحارة وفصل الصيف.