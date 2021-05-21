أسبوع الموضة في ميلانو: عرض «أرماني» بحضور الجمهور

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 02:54 مساء
أرماني (أ ف ب)

في إطار أسبوع الموضة في ميلانو، أعلنت دار «أرماني» الإيطالية للأزياء الراقية (الهوت كوتور)، الخميس، السماح بحضور الجمهور العرض المخصص لتشكيلتها الرجالية لربيع وصيف 2022 في 21 يونيو.

وأوضحت المجموعة في بيان مقتضب أن «قرار معاودة العروض بحضور جمهور اتخذ في ضوء التحسن العام» في الوضع الصحي المرتبط بجائحة «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

وباتت «أرماني» بذلك أول دار أزياء إيطالية كبرى تعلن معاودة العروض بحضور متفرجين، بعدما كانت كذلك السباقة في بداية الجائحة، في فبراير 2020، إلى الامتناع عن إقامة عروض من هذا النوع.

وأوضح المايسترو جورجيو أرماني (86 عاما) في حينه أن هذا القرار اتخذ التزاما بالإجراءات الصحية التي أقرتها الحكومة الإيطالية، وأوصت بتجنب التجمعات في ظل التفشي السريع للإصابات بفيروس كورونا في شمال البلاد.

وقال لوكالة في أبريل 2020: «أنا خائف كأي شخص آخر على ما أعتقد». وبادر المصمم خلال مرحلة الجائحة إلى تكريس مصانعه لإنتاج بزات واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وزعت مجانا.

وسيلي عرض ميلانو عرض آخر في باريس في 6 يوليو في إطار أسبوع الهوت كوتور، فيما يقام عرض «جورجيو أرماني بريفيه» الخاص في السفارة الإيطالية.

وأكدت دار «أرماني» أن العروض الحضورية التي ستقام «ستكون متوافقة مع قواعد التباعد والسلامة التي يتطلبها القانون»، مشيرة إلى أن إقامتها تبقى رهن «تطور الوباء».

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