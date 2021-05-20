أزياء «فالنتينو» بلا فراء الحيوانات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 03:27 مساء
نشطاء يتظاهرون في 10 مارس 2021 أمام متجر أيف سان لوران في باريس احتجاجاً على استخدام الفراء (أ ف ب)

قررت دار «فالنتينو» للأزياء التوقف عن استخدام فراء الحيوانات في تشكيلاتها، اعتبارا من سنة 2022.

ورحب بهذا القرار نشطاء في مجال حقوق الحيوانات الأربعاء في إيطاليا، وفق «فرانس برس».

وأعلنت «فالنتينو»، الثلاثاء، أن شركة الفراء «فالنتينو بولر» التابعة لها ستتوقف عن الإنتاج في نهاية السنة، وأن آخر مجموعة تتضمن فراء ستكون تشكيلة خريف وشتاء 2021/22.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فالنتينو» جاكوبو فينتوريني في بيان إن «مفهوم دون فرو يتماشى تماما مع قيم» الدار.

وأضاف: «إننا نتقدم بسرعة في البحث عن مواد بديلة بهدف إيلاء عناية أكبر بالبيئة في ما يتعلق بتشكيلات السنوات المقبلة».

وبادرت دور الأزياء الإيطالية الكبرى «برادا» و«أرماني» و«غوتشي» و«فيرساتشي» و«فورلا» والبريطانية «بربري» والأميركية «دونا كاران» و«دي كي إن واي» و«مايكل كورس» وكذلك المصمم الفرنسي جان بول غوتييه إلى اتخاذ قرارات مماثلة في السنوات الأخيرة.

ورحبت جمعية الرفق بالحيوان «هيوماين سوسايتي إنترناشيونل» بقرار «فالنتينو» معتبرة أنه سيسهم في إنهاء «تجارة الفراء الوحشية».

وذكرت مديرة المنظمة غير الحكومية في إيطاليا مارتينا بلودا بأن «هذه الصناعة تقتل كل سنة 100 مليون من الحيوانات سعيا إلى فرائها».

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