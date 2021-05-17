زبدة الشيا تحميك من آثار الشمس

واقي الشمس من المستحضرات المهم وجودها في منزلك طوال الوقت لذلك نقدم إليك طريقة تحضير «صن بلوك» من مكونات طبيعية في المنزل؛ لتحمي بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس والاسمرار، تعرَّفي معنا على المكونات وطريقة التحضير وفقًا لموقع «جمالك».