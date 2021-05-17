زبدة الشيا تحميك من آثار الشمس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 01:17 مساء

واقي الشمس من المستحضرات المهم وجودها في منزلك طوال الوقت لذلك نقدم إليك طريقة تحضير «صن بلوك» من مكونات طبيعية في المنزل؛ لتحمي بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس والاسمرار، تعرَّفي معنا على المكونات وطريقة التحضير وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
نصف كوب من زيت لوز.
ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.
ربع كوب من زيت جوز الهند .
ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك (متوافر بالصيدليات).
10 قطرات من زيت بذور الجزر.
25 قطرة من زيت اللافندر العطري.
10 قطرات من خلاصة الفانيلا (حسب الرغبة).

طريقة التحضير
- تخلط جميع المكونات معا ما عدا أكسيد الزنك في وعاء زجاجي.
- تملأ نصف وعاء معدني بالماء لتحضير حمام مائي ساخن.
- يوضع الوعاء الزجاجي مع المكونات بداخل الحمام المائي الساخن مع التقليب الجيد حتى تذوب جميع المكونات وتمتزج جيدا.
- بعد ذلك يضاف أكسيد الزنك ويقلب جيدا.
- في النهاية يصب الخليط في وعاء معقم ومحكم الغلق للتخزين، ويصبح بإمكانك استخدامه والحصول على بشرة مشرقة دوما.

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