طرق للعناية بأظافر القدمين

(أرشيفية: الإنترنت)

تعد العناية بالأظافر بشكل عام من الأمور التي تهم المرأة وتشغل حيزا كبيرا في حياتها، وترغب العديد من السيدات بالعناية بأقدامهن بشكل عام وبأظافر الأقدام بشكل خاص.

خطوات وطرق العناية بأظافر القدمين، حسب موقع «موضوع».

- قص أطراف الأظافر بشكل مستقيم.

- تنظيف الأظافر؛ فالتنظيف أساس الأقدام والأظافر الجميلة، لذلك ينصح بغسل القدمين يوميا قبل الذهاب إلى النوم على الأقل، وباستخدام الغسول المضاد للبكتيريا.

- التقشير؛ فالتقشير معروف بأنه يزيل طبقات الجلد الميتة، والتي تظهر الأقدام وكأنها جافة ومتسخة، فينصح بوضع المقشر الطبيعي على الأقدام مع التدليك لعدة دقائق أثناء الاستحمام لإزالة الجلد الميت. ويمكن استخدام المقشّر الطّبيعي المصنوع من السكر البني وزيت الزيتون وستلاحظ نعومة رائعة للقدمين.

- الترطيب؛ فالترطيب يعتبر خطوة ضرورية للتخلص من جفاف الأقدام والأظافر ويمكن استخدام زيت الزيتون لتدليك الأظافر والقدمين بعد غسلهما، وهو علاج فعال لهشاشة الأظافر وتقشرها.

- تجنب وضع طلاء الأظافر أثناء فترة العناية وعلاج الأظافر؛ فهو يسبب الجفاف للأظافر.

- إزالة الطبقة الخارجية عن أظافر القدمين.

- تنظيف منطقة ما حول أظافر القدمين بواسطة إبرة التنظيف الخاصة والحرص بأن تكون معقمة ونظيفة.

- قص أظافر القدمين بشكل منتظم، مرة واحدة كل أسبوعين على الأقل.

- برد أظافر القدمين.

- طلي أظافر القدمين بطلاء الأظافر الواقي.

- تناول الفيتامينات وحبوب البيوتين، فبحسب الدراسات التي تقول إن تناول فيتامين B يجعل الأظافر أكثر قوة.

- تجنب استخدام مزيل طلاء الأظافر (الأسيتون)، فهو يسبب الجفاف لأظافر القدمين.

- استشارة الطبيب المختص في حال ملاحظة وجود اصفرار على أظافر القدمين، فالاصفرار يعتبر إشارة لوجود مشكلة صحية في الجسم، مثل مشاكل في الغدة الدرقية، أو الإصابة بالصدفية، أو مرض السكري.

- تنظيف منطقة تحت أظافر القدمين بواسطة فرشاة أسنان، وذلك بوضع القليل من الصابون على فرشاة الأسنان والقيام بفرك أظافر القدمين بها بشكل لطيف.

- غسل أظافر القدمين بشكل يومي لتجنب الإصابة بالفطريات.

- ضرورة تجفيف أظافر القدمين جيدا بعد غسلهما.

- نقع القدمين بالماء الدافئ لمدة 15 دقيقة، وذلك لمنح النعومة لأظافر القدمين. ويمكن إضافة نوع من الزيوت العطرية المفضلة على الماء.

- تجنب لبس الأحذية الضيقة، فهي تسبب ظهور الفطريات على أظافر القدمين.