كم مرة يجب أن تغسل وجهك في اليوم؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 01:02 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشف بعض الخبراء أن غسل الوجه بالماء الساخن أثناء الاستحمام أمر غير مستحب، لأنه قد يلحق العديد من الأضرار ببشرة الوجه.

وبحسب أخصائية الأمراض الجلدية الأميركية، آني غونزاليس، فإن الماء الساخن يمكن أن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية مما يؤدي إلى جفاف البشرة، ويتلف سطح الجلد، ويسبب التهابه أو تقشره، إضافة إلى الإصابة بالحكة، بحسب موقع «24».

ووفقا لطبيب الأمراض الجلدية أوبي أوفودايل، قد تتأثر أنواع معينة من البشرة بالماء الساخن أكثر من غيرها. على سبيل المثال، قد لا تتأثر أنواع البشرة العادية أو الدهنية كثيرا بالماء الساخن، ولكن البشرة الجافة تتأثر بشكل كبير، خصوصا عند عدم ترطيبها بعد غسل الوجه.

تقول الدكتورة غونزاليس: «يجب غسل الوجه مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء قبل الذهاب إلى الفراش، لإزالة الأوساخ أو المكياج. يؤدي غسل الوجه مرتين يوميا إلى الحفاظ على نظافة المسام وصحة البشرة، ومع ذلك ينصح أصحاب البشرة الحساسة والجافة بالاكتفاء بمرة واحدة».

ووفقا لكيميائي مستحضرات التجميل، شوتينغ هو، يعطي غسل الوجه في أوقات مختلفة من اليوم نتائج مختلفة، ففي الصباح يساعد غسل الوجه على إزالة العرق والزيوت، أما في الليل فمن المهم تنظيف الوجه لإزالة المكياج والأوساخ والشوائب التي تعلق به أثناء النهار، بحسب ما أورد موقع «إم إس إن» الإلكتروني.

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