في خطوتين.. احمي شعرك من أضرار مياه البحر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 12:50 مساء

بحلول عيد الفطر المبارك وفصل الصيف، يقبل الكثير على المصايف في الأيام القادمة، وجميعنا يعرف أن ماء البحر يحتوي على الملح، وحمامات السباحة مليئة بمادة الكلورين وهي قادرة على تدمير الشعر.

لذلك نقدم إليك طريقة سهلة لحماية شعرك من ماء البحر في أثناء السباحة، حسب «فستاني».
قبل أن تقفزي في البحر أو حمام السباحة، اغسلي شعرك بمياه نظيفة وضعي أحد الزيوت المفضلة لديك عليه مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند أو الجوجوبا أو زيت الزيت الزيتون. بالتأكيد ماء البحر أو مادة الكلورين ستخلصك منه بعد قليل ولكن سيترك طبقة عازلة تحمي الشعر من الجفاف والدمار.

أما بالنسبة للشعر المصبوغ، فعليك استخدام سبراي حماية للونه أو ضع كمية مناسبة من بديل الزيت لتعمل كعازل بينها وبين مياه البحر وحمام السباحة، وبعد غسل شعرك من ماء البحر، عليك استخدام البلسم لضمان عدم جفاف شعرك واستعادة الرطوبة التي فقدها.

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