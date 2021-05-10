وصفات للتخلص من ترهلات البطن

إذا كنتِ تعانين من ترهلات البطن خصوصا بعد الولادة أو فقدان الوزن وتزعجك هذه الترهلات، التي تفقد بشرتك جمالها وجاذبيتها، فننصحك بتجربة بعض الوصفات الطبيعية، التي سوف تساعدك على التخلص من هذه الترهلات وطريقة استعمالها.

تعرفي عليها معنا واختاري الطريقة المناسب لكي وذلك وفقا لموقع «جمال».

خلطة الشبة والنشا

شبة ناعمة.

زيت زيتون.

نشا.

قليل من الماء.

طريقة التطبيق

- امزجي المكونات الشبة والنشا وزيت الزيتون مع قليل من الماء.

- ثم قومي بوضع الخليط على منطقة الترهلات.

- اتركيه إلى أن يجف وقومي بإزالته بقماشة مبللة أو بالماء الدافئ وواظبي على استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.



زيت الياسمين والقرنفل

زيت الياسمين.

زيت القرنفل.

طريقة التطبيق.

- قومي بخلط زيت الياسمين وزيت القرنفل معا.

- قومي بتدليك منطقة الترهل بالخليط.

- كما يمكنك أن تقومي باستخدام كل زيت على حدة.



البن

بن مطحون.

ماء.

طريقة التطبيق:

- قومي بوضع ملعقتين كبيرتين من البن المطحون وأضيفي إليه قليلا من الماء الدافئ حتى تتماسك الخلطة.

- قومي بتدليك منطقة الترهل بهذه الخلطة لمدة خمس دقائق ثم قومي بالتدليك في الاتجاه الآخر لمدة خمس دقائق أخرى واستمري في ذلك لمدة ربع أو نصف ساعة وسوف تلاحظين أن المنطقة التي قمت بتدليكها أكثر دهنية وسوف تلاحظين نعومة رائعة.

- انتظمي في استخدام هذه الوصفة باستمرار.