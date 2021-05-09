خل التفاح وعصير الليمون لأظافر قوية وصحية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 03:08 مساء

العناية بالأظافر تأتي دائما في مقدمة أولويات المرأة للعناية بمظهرها وجمالها.

نقدم لك بعض الحمامات المنزلية الطبيعية لعلاج الأظافر الضعيفة، والتي لن يأخذ تحضيرها سوى عدة دقائق سريعة، وفق «فستاني».

حمام خل التفاح لعلاج الأظافر المتقصفة
خل التفاح مليء بالعناصر الغذائية الصحية لأظافرك، مثل الفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد. بالإضافة إلى أنه يحتوي على حمض الماليك وحمض الخليك الذي يمكن أن يساعد في مكافحة التهابات الأظافر.

فقط كل ما عليك فعله هو مزج كميات متساوية من خل التفاح غير المصفى الخام والماء في وعاء صغير.

انقعي أظافرك في هذا المحلول لبضع دقائق.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا، للحصول على أفضل النتائج سريعًا.

 حمام عصير الليمون لأظافر قوية وصحية
يمكن أن يساعد عصير الليمون في تقوية وتحسين حالة الأظافر الهشة وكذلك تفتيح أظافرك.

فقط، اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ٣ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير وسخنيه في الميكروويف لبضع ثوان حتى يصبح دافئًا عند اللمس.

 انقعي أظافرك في المحلول السابق لمدة ١٠ دقائق ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ وجففي أظافرك جيدًا.

افعلي هذا يوميًا لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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