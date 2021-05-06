5 نصائح للعناية بالشعر في الصيف

(أرشيفية: الإنترنت)

من أجل استعادة صحة وحيوية خصلات شعرك أثناء الصيف وما بعده، تقدم ليندا فلاورز خبيرة التصفيف لدى «هاسك» العلامة التجارية المعروفة لمنتجات العناية بالشعر، أهم خمس نصائح يمكنك اتباعها لحماية شعرك والعناية به في فصل الصيف، وفق «24».

ترطيب شعرك

احرصي على الحفاظ على ترطيب شعرك بشكل مستمر في فصل الصيف؛ لأن الشمس والماء المالح والكلور في ماء البحر وأحواض السباحة تنزع الرطوبة من الشعر، وتتركه شديد الجفاف.

غطي شعرك بماسكات الترطيب أثناء السباحة لمنع تغلغل المياه المشبعة بالكلور في خصلات الشعر. المزج بين معالجات الترطيب العميق والزيوت عند التعرض للشمس يمكنه استعادة ترطيب الشعر المكثف والحفاظ عليه.

أجهزة تصفيف الشعر بالحرارة

تجنبي تعريض الشعر لهواء أجهزة التصفيف الساخن، التي تعد مصدرا مباشرا للحرارة، التي تضعف روابط البروتين وتؤثر سلبا على صحة الشعر بشكل عام.

استخدمي أدوات تصفيف الشعر بالهواء الساخن مع المنتجات، التي تمنع فقد بروتينات الشعر. يمكنك أيضا استخدام بخاخ حماية للشعر ضد الحرارة للحد من التلف، الذي تسببه الحرارة الصادرة من أدوات التصفيف.

الإفراط في غسيل الشعر

يمكن للإفراط في غسيل الشعر أن يتسبب في التلف، خصوصا الشعر الملون والمعالج كيميائيا، أو الشعر شديد الجفاف أو المسامي بطبيعته. يؤدي غسيل الشعر يوميا إلى نزع الزيوت والبروتينات الطبيعية من الشعر، والضرورية للحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس. على الرغم من أننا نفضل الاستحمام واستخدام الشامبو بشكل متزايد في الصيف، ينصح بألا يزيد غسيل الشعر على ثلاث مرات في الأسبوع.

للتغلب على مشكلة الشعر الخفيف بين مرات الغسيل، التي تسببها زيوت الشعر الطبيعية، يمكنك استخدام شامبو جاف طبيعي يحتوي على زيت يتمكن الشعر من امتصاصه والاستفادة به لمدة طويلة.

مشكلة هيشان الشعر

تتسبب الرطوبة في الهواء في هيشان الشعر في فصل الصيف. للتحكم في الهيشان، استخدمي البخاخات، التي تبقى في الشعر «ليف إن». يمكنك استخدام أقنعة الشعر ذات الترطيب العميق على أطراف الشعر إذا كان شعرك جافا ومقصفا.