حبوب الظهر.. الأسباب والعلاج

حبوب الظهر من مشاكل البشرة التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات خصوصا في مرحلة المراهقة، ولكنها للأسف مشكلة قد تظل مستمرة حتى بعد انتهاء مرحلة البلوغ.

وقد تظهر حبوب الظهر لعدة أسباب ومنها أن الجسم ينتج مادة دهنية تسمى الزهم، وهذه تعتبر الطريقة التي يقوم الجسم بها بترطيب نفسه طبيعيا،

وينتج الجسم هذه المادة في الغدد المتصلة ببصيلات الشعر. وتتكون البثور والحبوب عندما يتراكم هذا الزهم والجلد الميت في المسام، ولا شك أن الظهر من أكثر المناطق عرضة للإصابة بهذه الحبوب، وذلك وفقا لموقع «احكي».

وتنقسم الحبوب عموما خصوصا حبوب الظهر لعدة أنواع هى:

- الحبوب البيضاء تظهر نتيجة انسداد المسام المغلقة بسبب تراكم البكتيريا والجراثيم والزهم والجلد الميت.

- الحبوب السوداء تظهر نتيجة تفاعل الإفرازات الدهنية والزهم مع الهواء عندما تكون المسام مفتوحة.

- النتوءات وهي تلك الحبوب الصغيرة المرتفعة باللون الوردي أو الأحمر، ويطلق عليها «حطاطة» عندما تكون خالية من الصديد وليس لها رأس بيضاء، ويطلق عليها «بثور» عندما تكون مليئة بالصديد ولها رأس أبيض.

- العقيدات وهي نوع من الحبوب تكون عبارة عن كتلة كبيرة وصلبة ومؤلمة تحت الجلد.

- الخراجات وهي نوع من العقيدات ولكن مليئة بالصديد وليست صلبة.

أسباب ظهور حبوب الظهر

تتعدد أسباب ظهور الحبوب بين أسباب لها علاقة بتغيرات تحدث للجسم وأخرى بسبب عادات خاطئة نفعلها دون قصد.

ومن أهم أسباب ظهور حبوب الظهر ما يلي:

- التغيرات الهرمونية: تلعب الهرمونات دورا مهما في ظهور حبوب الظهر خصوصا في بداية فترة المراهقة والبلوغ.

- أما النساء اللاتي تخطين سن المراهقة فهناك صلة مباشرة بين التغيرات الهرمونية التي تحدث لهن بسبب الدورة الشهرية وفي فترة الحمل أيضا.

- العرق: التعرق ليس سببا مباشرا في ظهور حبوب الظهر، ولكن يصبح سببا عندما نتعرض لنوبات عرق شديدة مثل ممارسة الرياضة أو الجلوس في الشمس وعدم الاستحمام بعدها. تراكم العرق مع إفرازات الجسم يؤدي لظهور الحبوب في الظهر.

- العوامل الوراثية: قد يكون ظهور الحبوب في الظهر أمرا وراثيا.

- تناول بعض الأدوية: ظهور حبوب الظهر قد يكون أثرا جانبيا لتناول بعض الأدوية التي تحتوي على المنشطات أو البروميدات والتي تؤخذ عن طريق الفم أو الحقن.

- الإجهاد والضغط النفسي: التعرض للإجهاد الشديد والتوتر والضغط العصبي قد لا يكونان سببين مباشرين للإصابة بحبوب الظهر ولكنها لا شك عوامل مساعدة.

- تناول بعض الأطعمة: الاعتماد على الأطعمة السريعة وتلك المليئة بالدهون والزيوت المهدرجة قد يكون عاملا مهما في ظهور حبوب الظهر.

علاج حبوب الظهر:

علاج حبوب الظهر يجب أن يكون من خلال طبيب جلدية متخصص لمعرفة حالة الحبوب وتشخيص أسباب ظهورها ووصف العلاج الطبي المناسب لها.

أما بالنسبة للطرق الطبيعية فيمكن الاعتماد عليها لحماية الجسم من ظهور هذه الحبوب أو تقليلها ومنها:

- الاستحمام بعد التعرق مباشرة: الاستحمام بعد ممارسة الرياضة أو التعرض للشمس أو في فصل الصيف يعتبر أفضل طريقة لحماية الجسم من تراكم العرق وظهور الحبوب.

- تقشير البشرة: استخدام السكراب وعمل جلسة تقشير للبشرة كل أسبوع بعد الاستحمام يحمي الجسم من ظهور الحبوب خصوصا في الظهر، لأنه يساعد على التخلص من طبقة الجلد الميت وينشط الدورة الدموية ويزيل الأوساخ والجراثيم المتراكمة في المسام. ولكن لا تقومي بهذه الخطوة إذا كانت الحبوب موجودة بالفعل.

- ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية: ارتداء الملابس الضيقة خصوصا وقت التمرين يساعد على حك حبوب الظهر ويكتم العرق بداخل المسام، لذلك يجب ارتداء ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون قطنية أو قادرة على امتصاص العرق باستمرار حتى لا يتراكم في المسام.

- استخدام زيت شجرة الشاي: زيت شجرة الشاي من المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها للقضاء على حبوب البشرة، فهو يقضي على البكتيريا ويعمل على تنظيف المسام، لذلك يمكنك استخدام لوشن أو شاور جيل طبيعي بزيت شجرة الشاي أو استخدام صابونة زيت شجرة الشاي عند الاستحمام.

- ارفعي شعرك دائما: لا تجعلي شعرك يلامس ظهرك كثيرا لأن ذلك يتسبب في حك البثور والحبوب ويزيد تهييجها. بالإضافة لأن الزيوت والكريمات التي تضعينها على شعرك ستلامس الظهر وتتسبب في ظهور الحبوب أو التهابها.

- عند الاستحمام وغسل الشعر: قد نترك الشامبو أو البلسم ينساب على الجسم كله أثناء غسل الشعر، وهذا الخطأ الذي نقع فيه جميعا يتسبب في ظهور حبوب الظهر لأن المكونات الموجودة في هذه المنتجات ليست للجسم وتسبب تهيج الحبوب واحمرارها.

- استخدمي كريما واقيا للشمس مناسبا: عند تعرض جسمك لأشعة الشمس، خصوصا في فصل الصيف احرصي على استخدام كريم واق من الشمس مناسب لبشرتك وخفيف وخال من الزيوت، إذا كانت بشرتك دهنية حتى لا يتسبب في تراكم مزيد من الدهون في مسام البشرة.

- تناول طعام متوازن: فكرة تناول أطعمة صحية واتباع نظام غذائي متوازن ستشعرين بنتائجها على المدى الطويل، انتبهي أيضا لنوعية الأطعمة التي تتناولينها، لأن حبوب الظهر قد تكون ناتجة عن حساسية جسمك لأحد هذه الأطعمة. اهتمي أيضا بشرب الكثير من المياه لترطيب الجسم من الداخل.

- تجنبي لمس الحبوب: إذا ظهرت حبوب في منطقة الظهر ابتعدي تماما عن فكرة لمسها أو تفريغها من الصديد، لأن ذلك سيؤدي لتفاقم الأمر وستترك أثرا بعد أن تزول.



علاج آثار الحبوب على الظهر:

في بعض الحالات تستطيع السيدة أو الفتاة التخلص من حبوب الظهر، ولكن تبقى الآثار ويصعب التخلص منها. والحقيقة أن هناك أكثر من طريقة لعلاج آثار الحبوب على الظهر ولكن كلها تستلزم استشارة طبيب الجلدية بالطبع ومنها:

علاج آثار حبوب الظهر بالليزر

- يكون ذلك من خلال جلسة تقشير باستخدام الليزر، حيث يتم تقشير الطبقة الخارجية المصابة بآثار الحبوب.

التقشير الكيميائي لحبوب الظهر

طريقة أخرى للتخلص من حبوب الظهر تكون من خلال التقشير الكيميائي، وهو عبارة عن استخدام حمض عالي الفعالية لإزالة الطبقة المصابة بآثار الحبوب، ولكن هذه الطريقة تستخدم مع الحالات القوية والحبوب العميقة.