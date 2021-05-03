التنورة الملفوفة.. صديقتك الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 01:32 مساء
التنورة الملفوفة تلقى رواجا في صيف 2021 (الإنترنت)


لكل موسم في العام صيحات أزياء رائجة، لكن هناك قطعا كلاسيكية تناسب كل الأعوام.

ومن بين هذه القطع التنورة الملفوفة التي تلقى رواجا في صيف 2021، حسب «فستاني».

والتنورة الملفوفة المنقوشة أو ذات الخطوط هي خيار كلاسيكي، فهي سهلة اللبس ومريحة، كما أنها دائما معك لو فقدت قليلا من الوزن أو اكتسبت عدة كيلوجرامات.

هذه التنورة الملفوفة سواء الميني أو التنورة الماكسي أو الميدي موجودة من سبعينات القرن الماضي وما زالت في مقدمة الصيحات الرائجة، لذا عليك اختيار اللون والنقشة المناسبة.

وضعي في اعتبارك أنها ستستمر معك لسنوات عديدة، فقد تحفظيها سنوات ثم تخرجيها مرة أخرى.. ستظل هذه التنورة صديقتك.

الإطلالة العصرية الأنثوية بهذه التنورة لا تحتاج منك سوى ارتدائها مع التيشيرت أو البلوزة البيضاء أو الكحلي أو السوداء السادة، وسوف تمنحك إطلالة عصرية ملفتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فوز لدارنس.. النصر يتقدم.. الخمس يقتنص في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
تعرف على الجيل القادم من رنغ روفر
سيارات
أميرة عبدالقادر تتوج ببطولة «ملكات الشطرنج الليبي»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «تويوتا» تكشف عن سيارتها العائلية الجديدة