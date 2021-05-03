التنورة الملفوفة.. صديقتك الصيفية

التنورة الملفوفة تلقى رواجا في صيف 2021 (الإنترنت)



لكل موسم في العام صيحات أزياء رائجة، لكن هناك قطعا كلاسيكية تناسب كل الأعوام.

ومن بين هذه القطع التنورة الملفوفة التي تلقى رواجا في صيف 2021، حسب «فستاني».

والتنورة الملفوفة المنقوشة أو ذات الخطوط هي خيار كلاسيكي، فهي سهلة اللبس ومريحة، كما أنها دائما معك لو فقدت قليلا من الوزن أو اكتسبت عدة كيلوجرامات.

هذه التنورة الملفوفة سواء الميني أو التنورة الماكسي أو الميدي موجودة من سبعينات القرن الماضي وما زالت في مقدمة الصيحات الرائجة، لذا عليك اختيار اللون والنقشة المناسبة.

وضعي في اعتبارك أنها ستستمر معك لسنوات عديدة، فقد تحفظيها سنوات ثم تخرجيها مرة أخرى.. ستظل هذه التنورة صديقتك.

الإطلالة العصرية الأنثوية بهذه التنورة لا تحتاج منك سوى ارتدائها مع التيشيرت أو البلوزة البيضاء أو الكحلي أو السوداء السادة، وسوف تمنحك إطلالة عصرية ملفتة.