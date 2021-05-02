ودعي التجاعيد مع التمر

تحتاج البشرة من وقت لآخر، إلى ماسكات تعيد إليها نضارتها وإشراقتها، لا سيما أنها معرضة دائما للتعب والجفاف وظهور التجاعيد المبكرة والإصابة بالبثور والندبات.

لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير ماسك التمر في المنزل، لما لهذه الثمرة من خصائص كثيرة تمنح البشرة التغذية اللازمة، وتحافظ على رونقها وجمالها، وتزيل التجاعيد أسرع من مفعول كريم الكولاجين تعرفي على الطريقة وكيفية تطبيقها معنا وفقا لموقع «جمالك».



المكونات:

ثمرة واحدة من التمر.

صفار بيضة واحدة.

عصير حبة من الليمون الحامض.

قليل من ماء الورد.



طريقة التحضير والتطبيق:

- قومي بهرس التمر بشكل جيد. من ثم، أضيفي إليه كلا من البيض وعصير الليمون الحامض وماء الورد. بعدها، حركي المكونات جيدا وطبقيها على بشرة وجهك، مع ضرورة الابتعاد عن العينين. وبعد مرور ساعة كاملة على وضع الماسك، شطفي وجهك جيدا بالماء البارد للتخلص من أي شوائب أو رواسب.