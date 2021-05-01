زيت الزيتون واللوز لترطيب الشفاه

تعرفي معنا على طريقة تحضير مرطب شفاه صحي منزلي من زيت الزيتون واللوز وحضريه بنفسك لحماية شفاهك من الجفاف، وفقا لموقع «أنوثة».

المكونات

- ملعقة من شمع العسل.

- ملعقة من زيت الزيتون.

- ملعقة من زيت اللوز الحلو.

- كبسولة من فيتامين «أ».

طريقة التحضير

- امزجي شمع العسل مع زيت اللوز في وعاء ضيق، ثم ضعيه بدوره في قدر من الماء المغلي حتى يذوب المكونان.

- بعد ذوبان المكونات، ارفعيها عن النار وأضيفي زيت الزيتون والفيتامين «E»، وامزجيه جيدا.

- بعد الانتهاء، ضعي المزيج في وعاء مناسب لاستخدامه كمرطب شفاه، وضعيه في الثلاجة لتسريع عملية تبريده.

- يمكنك إضافة قطرات من زيت النعناع أو زيت البرتقال لمنح المرطب رائحة وطعما جميلين. ولكن احرصي على اختيار الزيوت الخالية من المكونات غير الطبيعية.

- ولتلوين مرطب الشفاه المصنوع منزليا، يمكنك إضافة قليل من أحمر الشفاه إلى الخليط وامزجيها جيدا.