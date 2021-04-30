ألوان صبغات شعر رائجة في ربيع وصيف 2021

أبرز صيحات ألوان صبغات الشعر الرائجة هذا الموسم (الإنترنت)

ستكون صيحات صبغات الشعر التي تنتظرينها في ربيع وصيف 2021 دافعا أساسيا لتجربي كل ما هو جديد، تنعشي إطلالاتك وتعززي شخصيتك المبدعة.

إليك أبرز صيحات ألوان صبغات شعر رائجة هذا الموسم، لتختاري التدرج الذي يناسبك وتكوني السباقة في اعتماد صيحات الشعر بين رفيقاتك، وفق «جمالك».

الأحمر

اللون الأحمر بمختلف التدرجات، هو ملك ألوان صبغات الشعر في ربيع 2021. أحمر نحاسي، ناري ساطع، ياقوتي أنيق، أحمر فراولة وغيرها من التدرجات.

هذا اللون يليق بشعرك القصير والطويل، الأملس والمجعد، يضفي لمسة مميزة على إطلالاتك كافة. هيا تبني هذه الصيحة واتقتي لعبة «The Queen’s Gambit» مع الشعر الأحمر.

الزهري

لطالما كان الشعر الملون موجودا في كل موسم، خصوصا بتدرجات الباستيل، لكن لون الشعر الرائج لربيع 2021 سيجعلك محط أنظار الجميع.. نعم، نحن نتكلم عن الزهري الصارخ.

تبني هذه الصيحة إذا كنت مستعدة لتخطفي القلوب واحرصي على اتباع روتين خاص للمحافظة على اللون لفترة أطول، وذلك من خلال استخدام شامبو خاص بالشعر المصبوغ.

أبرز صيحات ألوان صبغات الشعر الرائجة هذا الموسم (الإنترنت)