هكذا تتخلصين من السيلوليت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 01:40 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يمثل السيلوليت مشكلة جمالية للمرأة ويمنعها من ارتداء الملابس القصيرة في الصيف بسبب المظهر القبيح للبشرة.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن السيلوليت عبارة عن نتوءات تظهر على سطح الجلد وتجعل البشرة تبدو مثل قشرة ثمرة البرتقال، خصوصا في منطقة الفخذين والأرداف نتيجة لبروز الأنسجة الدهنية في هذه المناطق، وفق «24».

زيادة الوزن وقلة الحركة
وتعد زيادة الوزن والتأثيرات التي يتسبب فيها هرمون الأستروجين لدى المرأة، من أبرز أسباب ظهور السيلوليت، بالإضافة إلى قلة ممارسة الأنشطة الحركية واتباع نظام غذائي غير صحي.

ومع ذلك يمكن علاج مشكلة البشرة المشابهة لقشرة البرتقال الناتجة عن السيلوليت باتباع طريقة علاج متكامل تتمثل في ممارسة الأنشطة البدنية واتباع نظام غذائي صحي واستخدام مستحضرات عناية بالبشرة فعالة.

وينبغي ترطيب المناطق المصابة بالسيلوليت على مدار العام كله، وليس خلال موسم الصيف والسباحة فحسب، كما ينبغي القيام بشد الأنسجة من خلال القيام بحمامات قلوية بصورة منتظمة أو عمل ماسك لشد قوام الجسم وتنعيمه.

كما أن جلسات المساج واستخدام الأجهزة، التي تؤثر على الجلد من الداخل عن طريق ترددات الراديو، يمكن أن تساعد في إضفاء صورة جذابة على شكل البشرة.

أسلوب حياة صحي
ولتدعيم كل هذه التدابير ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي، حيث ينبغي الإقلاع عن التدخين وشرب الخمر وتجنب الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من السكر.

ومن المهم أيضا شرب لترين من الماء يوميا، ومن الأفضل شرب المياه المعدنية المحتوية على كمية كبيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى ممارسة رياضات قوة التحمل مثل السباحة وركوب الدراجات الهوائية.

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