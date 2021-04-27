باتيستا يغادر دار «كنزو»

المصمم البرتغالي فيليبي أوليفيرا باتيستا في ختام عرض للأزياء في باريس

بعد عامين من تعيينه، سيتنحى البرتغالي فيليبي أوليفيرا باتيستا، المدير الفني لدار أزياء «كنزو»، نهاية يونيو.

وأوضح بيان للدار، التي أسسها العام 1970 الياباني كنزو تاكادا: «ينتهي العقد بين كنزو وفيليبي أوليفيرا باتيستا في نهاية يونيو 2021، وهو التاريخ الذي سيترك فيه مهامه»، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وعلق باتيستا (45 عاما) بقوله: «يشرفني جدا أن أكون عملت لهذه الدار الرائعة، لتراث مؤسسها كنزو تاكادا» الذي توفي في أكتوبر الفائت بسبب «كوفيد-19». وأضاف باتيستا الذي يتحدر من جزر الأزور وتخرج في جامعة كينغستون للفنون والتصميم في لندن: «أود أن أشكر أعضاء فريقي لموهبتهم والتزامهم».

ورأت جريدة «لو فيغارو» في تنحي باتيستا «أخبارا سيئة للعلامة التجارية»، معتبرة أن المصمم أراد أن يعيد إلى الدار «بعدها الإبداعي». وأشارت إلى أن «الزمن تغير، والأزمة الصحية تدفع ماركات الأزياء نحو التراجع إلى طابع تجاري أكثر».

وكان البرتغالي استوحى تشكيلته الأولى التي تزينها مطبعات النمر العملاق، من أعمال رسام الواقعية الجديدة جوليو بومار من لشبونة.

واستلهم تشكيلة أخرى كشف عنها خلال عرض في سبتمبر الفائت من زي النحالين.

وفاز باتيستا بالجائزة الكبرى لمهرجان إيير الفرنسي للأزياء العام 2002، وأسس داره الخاصة العام 2003 وحصل مرتين على جائزة «أندام» (الرابطة الوطنية لتطوير فنون الموضة). ومن 2010 إلى 2018 ، تولى منصب المدير الفني لمجموعة «لاكوست» التي أسهم في إعادة إطلاقها.