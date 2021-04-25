البصل واللوز للقضاء على تقصف الشعر

مشكلة تقصف وتساقط الشعر من أكثر المشكلات التي تتعرض لها معظم الفتيات والسيدات وتؤثر في مظهرهن الجمالي وجاذبيتهن.

يصاب الشعر بالتلف والتقصف نتيجة استخدام الصبغات ومنتجات فرد الشعر التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة لصحة الشعر ومع الوقت قد يخف الشعر ويتساقط ويصبح تالفًا وخشنًا.