اصنعي مزيل عرق دون كيماويات في منزلك

نقدم إليكِ طريقة صنع مزيل عرق من مكونات طبيعية، تغنيكِ عن استخدام أي مكونات كيميائية أخرى. تعرفي معنا على مكونات هذا المزيل وطريقة صنعه في منزلك في خطوات بسيطة، وفقًا لموقع «جمالك».
المكونات
نصف علبة كريم دوف أو جليسوليد.
2 ملعقة شبة مطحونة.
ماء زهر أو ماء ورد.
3 ملاعق بودرة أطفال.
مسك أبيض بودرة.
طريقة التطبيق
- احضري زجاجة فارغة وضعي فيها جميع المقادير واخلطيها حتى يتكون عندك خليط مثل الكريم، عندها ضعيه تحت الإبط بعد الاستحمام أو أي وقت تريدين، ومع المداومة على وضع هذا المزيل ستشعرين بنتائج مبهرة في التخلص من روائح العرق الكريهة بجانب النعومة العالية على جلدك.