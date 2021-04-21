الأردني يعقوب لامباز يقدم نصائحه لوضع الماكياج المناسب

الأردني يعقوب لامباز (خاص لـ بوابة الوسط)

قدم خبير التجميل الأردني، يعقوب لامباز، بعض النصائح للفتيات للخروج بماكياج يناسب السهرات البسيطة. وكانت أولى النصائح التي قدمها يعقوب خلال أحد اللقاءات التلفزيونية هي درجة كريم الأساس الذي يوضع في بداية الماكياج، مشيرًا إلى: «يجب أن تكون درجته نفس درجة بشرة الفتاة أو أغمق درجة واحدة ولا يجوز أن تكون أفتح».

وأضاف يعقوب أنه عند وضع الماكياج لا بد أن تقوم الفتاة بتنظيف بشرتها أولا بأول بعد كل خطوة من خطوات الماكياج، حتى لا تترسب أي شوائب أو زيادات.

وعن وضع الكحل الأسود داخل العين يقول يعقوب إنه مناسب للعيون الواسعة أو المتوسطة ولا يناسب العيون الضيقة، قائلا إن الألوان الترابية هي أفضل الألوان لبشرة فتيات الشرق الأوسط لوضعها فوق منطقة العين.

يشار إلى أن يعقوب هو مخرج في الأساس وقام بإخراج عدد من الفيديو كليبات لنجوم منهم ديانا كرازون، وزيزي عادل، ومروة نصر.

وحاز جائزة أفضل مخرج عربي في «Middle East Music» بمصر وهو بعمر الـ21 عامًا.