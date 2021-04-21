فوائد غطاء الوسادة الحرير للبشرة والشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 01:35 مساء

الحصول على بشرة نضرة وشعر جميل، قد يكون من بين الأهداف الجماليّة التي تسعين إلى تحقيقها، فتلجئين إلى المستحضرات، والخلطات الجمالية وغيرها.. لكن هذه الأمور وحدها لا تكفي في المحافظة على جمال البشرة والشعر، فاللجوء إلى خطوات إضافيّة يلعب دوراً مهمّاً في المحافظة على جمالكِ. اختيار غطاء وسادة حرير مثلاً، هو من بين الخطوات التي تساعد في الحفاظ على شباب بشرتكِ وصحّة شعركِ، لذلك نقدم إليك أهمية النوم على غطاء وسادة حرير، تعرفي عليه معنا وفقا لموقع «جمالك».

فوائد غطاء وسادة حرير على البشرة والشعر
- غطاء وسادة حرير يساعد في منع ظهور التجاعيد
بفضل تركيبته الناعمة واللطيفة التي لا تحتكّ مع البشرة بطريقةٍ مبالغ بها، يساعد غطاء وسادة حرير في تجنّب ظهور التجاعيد. كذلك، يلعب هذا النوع من الأغطية دوراً مهمّاً في المحافظة على رطوبة الجلد، الأمر الذي يساعد في الحماية من التجاعيد أيضاً.

الحفاظ على رطوبة البشرة
- مثلما ذكرنا أعلاه، فهذا النوع من أغطية الوسادات يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة طوال ساعات الليل، الأمر الذي يمنع جفاف الجلد مع مرور الوقت.
لا يمتصّ مستحضرات العناية بالبشرة
- على عكس أغطية الوسادات القطنية، الحرير لا يمتصّ منتجات العناية بالبشرة التي تمّ تطبيقها قبل النوم، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على رطوبة وصحّة الجلد.

يناسب جميع أنواع البشرة
- مهما كان نوع بشرتكِ، باستطاعتكِ النوم على غطاء وسادة حرير. لا تقلقي، حتى ولو كنتِ صاحبة بشرة حساسة، فما من شيء يمنعكِ من اللجوء إلى هذا النوع من الأغطية، لماذا؟ لأنّ هذا القماش لديه قدرة على عدم الاحتكاك بالبشرة بشكلٍ ملحوظ، كما أنه يقلّل من نسبة احمرارات البشرة الحساسة.

فوائد استخدام غطاء وسادة حرير على الشعر
غطاء وسادة حرير يمنع من تشابك الشعر
- هذا النوع من الأغطية ناعم ولطيف على خصلات الشعر ولن يسبّب تشابكها بعضاً ببعض أثناء النوم. في الصباح، ستستيقظين حتماً بخصلات سهلة التسريح.

يمنع تكسّر الشعر
- على عكس الأقمشة الخشنة، غطاء وسادة حرير لا يتسبّب بأيّة احتكاك بين القماش والشعر، الأمر الذي يسهم في منع تكسّر الخصلات التي ستنزلق على الحرير بسهولة تامّة مع تحرّكاتكِ كافّة في الليل.

يحافظ على رطوبة الشعر
- تماماً مثل ما يحافظ غطاء وسادة حرير على رطوبة الجلد، يساعد أيضاً في الحفاظ على رطوبة الشعر، وذلك على عكس الأغطية القطنيّة التي قد تتسبّب بجفاف الشعر.

لا يمتصّ مستحضرات العناية بالشعر
- على عكس أغطية الوسادات القطنية، الحرير لا يمتصّ منتجات العناية بالشعر تماماً كمستحضرات العناية بالبشرة والتي تمّ تطبيقها قبل النوم، الأمر الذي يسهم في الحافظ على رطوبة وصحّة فروة الرأس.

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