كل ما تودين معرفته عن ترميم الشعر

ترميم الشعر التالف هو ما تبحث عنه كل فتاة يتعرض الشعر للكثير من الأمور التي تؤثر عليه سلبًا بدءًا من استخدام مجفف الشعر والمكواة وحتى الصبغات الكيميائية والعوامل البيئية.

ويكون دومًا بحاجة إلى بعض الحلول لاستعادة صحة وقوة الشعر من جديد.

لذلك نقدم لك كل ما يخص طرق ترميم الشعر التالف لتختاري ما يناسبك وفقًا لموقع «جمالك».

ما هو ترميم الشعر؟

- ترميم الشعر هي عملية نقوم بها بعد تحديد المشكلة التي يعاني منها الشعر والهدف منها هو إعادة بناء الشعر واستعادة قوته وصحته من جديد.

- وتقوم عملية ترميم الشعر على نهجين عليك الاختيار بينهما، وهي الوصفات الطبيعية أو الطرق الطبية.

خطوات أساسية لترميم الشعر التالف:

- تجنبي استخدام مجفف الشعر والمكواة.

- تجنبي استخدام الصبغات الكيميائية خلال فترة ترميم شعرك.

- احرصي على تناول الفيتامينات المقوية للشعر.

- تجنبي غسل شعرك بالماء الساخن.

- استبدلي وسادتك بأخرى ناعمة مثل "الستان" أثناء النوم.



ترميم الشعر التالف بالليزر

- واحدة من الطرق الطبية الأكثر انتشارًا لكن يمكن اللجوء إلى عملية ترميم الشعر التالف بالليزر في حالة واحدة فقط، وهي أنك تعانين من تساقط الشعر بغزارة، وتقام هذه العملية عن طريق تسليط أشعة الليزر الحمراء على فروة الرأس، وتنتج هذه الأشعة بما يسمى "الفوتونات" والتي يتم امتصاصها من قبل الأنسجة والخلايا الضعيفة بفروة الرأس وتعمل بدورها على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها.



مميزات ترميم الشعر بالليزر

- زيادة قوة الشعر.

- زيادة معدل نمو الشعر.

- يحدث نتائج فعالة وسريعة.

- لا يسبب أي آلام.



ترميم الشعر التالف بالفيلر

- على الرغم من أن الكثير لا يعلم أن حقن الفيلر يمكن استخدامها في ترميم الشعر، فإنها أيضًا من الطرق الطبية الأكثر فاعلية في علاج الشعر التالف.

فيتكون الفيلر من حمض الهيالورونيك بالإضافة إلى أنواع من الببتيدات الحيوية.

- وتتم عملية ترميم الشعر عن طريق حقن الفيلر بفروة الرأس ليتغلغل بداخلها، ويبدأ في عملية تنشيط البصيلات، كما أنه يتوافر بألوان عديدة لتناسب مختلف ألوان الشعر.



فوائد حقن الفيلر للشعر:

- تعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس مع تنشيط البصيلات.

- يساعد على انتشار الخلايا الجزعية للشعر.

- يمنع تساقط الشعر إلى جانب زيادة كثافته وقوته.

ترميم الشعر التالف بالطرق الطبيعية وبالطبع لا يفضل الكثير اللجوء إلى الطرق الطبية نظرًا لتكلفتها العالية. لذلك يمكنك ترميم وعلاج شعرك بالمنزل عن طريق بعض الوصفات الطبيعية نقدم إليكِ بعضها تعرفي عليها معنا:

الحليب والبيض

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

٢ بيضة.

٢/١ كوب حليب كامل الدسم.

طريقة التحضير

- اخلطي المكونات جميعها معًا.

- طبقي الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس به جيدًا.

- اتركي الخليط على الشعر لمدة ٣٠ دقيقة.

- اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر.

الألوفيرا

2 ملعقة زيت جوز هند.

4 ملاعق جل ألوفيرا.

3 ملاعق زبادي.

طريقة التحضير

- اخلطي المكونات السابقة جميعها في وعاء مناسب.

- ضعي الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة.

- اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر.