خلطات طبيعية لتأخير علامات تقدم السن

على الرغم من أن الشيخوخة أمر لا مفر منه، فإنها أمر مزعج تقلق منه كل امرأة.

بدايةً من التجاعيد الصغيرة إلى بعض الخطوط الدقيقة، يمكن أن تبدأ الشيخوخة بعدة طرق مختلفة.

لكن الخبر السار هو أن هناك عدة طرق طبيعية يمكنك من خلالها تأخير ظهور كل هذه العلامات على وجهك، تعرفي عليها معنا وطبقيها بنفسك في خطوات سهلة وفقا لموقع «جمالك».

العسل

العسل مرطب طبيعي مليء بمضادات الأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة هذه في إصلاح الأضرار التي تلحق ببشرتك بسبب الجذور الحرة كما يساعد على تجديدها.

المكونات وطريقة التطبيق

1-2 ملعقة كبيرة عسل.

- ضعي العسل على الوجه والرقبة ثم قومي بتدليكه لمدة دقيقة أو دقيقتين.

- اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

البيض

- بياض البيض هو مصدر غني بالعناصر المضادة للشيخوخة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات والزنك، فمن المعروف أنه يشد الجلد وويساعد على تنعيم البشرة، كما أنه يزيل الجذور الحرة لمنع تلف الجلد وعلامات الشيخوخة.