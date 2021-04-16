الجينز صيحة رائجة في ربيع وصيف 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 02:00 مساء

لا يمكن الاستغناء عن الملابس بقماش الدنيم (الجينز)، إذ إنها تلائم مختلف الإطلالات الكاجوال والكاجوال شيك.

في ربيع وصيف 2021، ارتداء الجينز من الرأس حتّى أخمص القدمين، هو صيحة برزت بشكلٍ لافت وفق «جمالك».

تنسيق جاكيت جينز مع سروال جينز، قميص دنيم مع تنورة دنيم، جمبسوت جينز وغيرها.. طرق مختلفة لارتداء ملابس الجينز هذا الموسم. لا تتردّدي في الاستلهام من الطلّات التي قدّمتها دور الأزياء في ربيع وصيف 2021.

ارتدي فستان جينز مع سترة من القماش عينه، كما يمكنكِ اختيار قميص جينز مع تنورة، وكذلك يمكن إضافة الأكسسوارات.

بإمكانكِ تنسيق سروال جينز مع جاكيت أم قميص جينز بقصّة ملفتة، أو حتّى ارتداء جمبسوت جينز، وكأنّكِ قمتِ بتنسيق سروال مع قميص في آن واحد.

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