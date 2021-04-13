عروض «حية» لأسبوع الموضة في نيويورك

عرض ريبيكا مينكوف في نيويورك في 16 فبراير 2021 (أ ف ب)

أعلنت نقابة الموضة الأميركية (سي إف دي إيه) الإثنين أن أسبوع الموضة في نيويورك سيشهد عروض أزياء غير افتراضية، خلال نسخته المقبلة بين 8 و12 سبتمبر.

وأوضحت النقابة أن هذه العودة إلى الأحداث الحضورية ستحصل وفق القيود الصحية المعمول بها في ولاية نيويورك، مع توقع استمرار بعض دور الأزياء في تنظيم عروضها افتراضيا، حسب «فرانس برس».

وأقيمت النسختان الأخيرتان من أسبوع الموضة، في سبتمبر وفبراير الماضيين، بصورة عامة على الإنترنت باستثناء بعض المصممين الذين اختاروا تنظيم عروضهم حضوريا، مثل كريستيان سيريانو وريبيكا مينكوف.

وخلال هاتين النسختين، شجعت «سي إف دي إيه» المصممين على تنظيم العروض افتراضيا لتفادي مخاطر تفشي فيروس «كورونا».

وفي مناسبة نادرة، ستتزامن نهاية أسبوع الموضة في نيويورك مع حفلة «ميت غالا» في 13 سبتمبر، وهو حدث بارز في مجال الموضة في نيويورك يتنافس خلاله المصممون على تقديم أغرب التصاميم للمشاهير.