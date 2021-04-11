بذور الكتان والبصل لإنبات الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 01:33 مساء

تعاني كثير من السيدات من مشكلة الشعر الخفيف أو سقوط الشعر وعدم نمو شعر جديد، لذلك نقدم إليك مكونات طبيعية يمكنك استخدامها في المنزل لإنبات الشعر وتقويته.
تعرفي عليها معنا، وفقا لموقع «احكي».

عصير البصل
- إذا تمكنت من تحمل رائحة البصل فإننا بالتأكيد نرشح لك عصير البصل، الذي يستخدم منذ قرون في علاج الثعلبة، لأنه يعتبر من أقوى العناصر التي تساعد على إنبات الشعر، وذلك لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الكيراتين، فقط قومي ببشر البصل واعصريه واحصلي على الماء وضعيه على فروة رأسك ودلكي جيدًا، من ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

بذور الكتان
- يحتوي بذر الكتان على الأوميجا 3، التي تساعدك على إعادة إنبات الشعر، وكذلك ترطيب الشعر وتنعيمه بدرجة كبيرة، فقط قومي بغلي بذور الكتان واحصلي على الجيل الناتج وضعيه على فروة الرأس، ودلكي جيدا واتركيه لمدة 15 دقيقة من ثم اغسلي شعرك باستخدام الشامبو والبلسم.

ماسك البيض
- يعتبر ماسك البيض من أكثر أنواع الماسكات التي ستساعدك على إنبات شعرك بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البروتين، وتوجد طريقتان لاعتماد ماسك البيض على شعرك: الأولى هي إضافة زيت الزيتون أو زيت اللافندر مع القليل من العسل ووضعه على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد والشامبو.

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