كيفية تطويل الأظافر

(أرشيفية: الإنترنت)

لتقوية الأظافر، والعناية بها ضدّ الهشاشة، أو التّكسر والتّشقّق، يجب اتباع الطّرق التالية، بحسب موقع «موضوع»:

- تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والسيليكون، والبيوتين وهو فيتامين «B7» الموجود في الأرز البني، والبرغل، وفول الصويا، والبازلاء الخضراء، والشّوفان، وبذور دوار الشّمس.

- يجب استشارة الطبيب عند الرغبة بتناول هذه العناصر من خلال المكملات الغذائية.

- وضع المرطّب على اليدين، والأظافر دائما، خصوصا في فصل الشتاء؛ إذ يكون الهواء جافا، وعند استخدام الصابون، وذلك باستخدام المرطّبات مثل كريمات ترطيب البشرة، والفازلين، وزيت فيتامين «E»، ويتم فرك الأظافر بلطفٍ بالمرطّب.

- ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزليّة؛ لحماية الأظافر.

- عدم قص البشرة المحيطة بالأظافر، ويمكن دفعها بلطفٍ باستخدام عصا البرتقال.

- استخدام مقص أظافر ذي مقبضٍ منحني، وحواف القص فيه تتّبع المنحنى الطّبيعي للظفر.

- استخدام طلاء الأظافر الخالي من الفورمالديهايد، والتولوين، وديبوتيل الفثالات.

- استخدام مزيل طلاء الأظافر الخالي من الكحول.