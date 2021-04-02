كيفية اختيار كريم لتحت العين

يجب اختيار كريم تحت العين يُعالج مشكلة جمالية تعاني منها بشرتكِ (الإنترنت)

عزيزتي، تجدين أنواعًا عدة من كريم تحت العين، التي تعالج مختلف مشاكل البشرة، مثل الجفاف، الهالات السوداء وغيرهما.

لذلك من المهمّ جدًا أن تنتقي المنتج الذي يَستهدفُ المشكلة الجمالية التي تعانين منها حتى تحصلي على النتيجة المرجوّة وتتمتّعي بالتالي ببشرة عيون ولا أجمل، وفق «جمالك».

وإليك هذه النصائح:

إن كنتِ تعانين من جفاف البشرة، فالجأي إذاً إلى كريم عيون يحتوي على حمض الهيالورونيك أو السيراميد.

إن كنتِ تعانين من الهالات السوداء، فانتقي منتج غنيّ بمادة النياسيناميد، الكافيين والفيتامين سي.

إن كنتِ تعانين من الانتفاخ، فطبّقي إذن كريم عيون يحتوي على الكافيين أو الببتيدات.

إن كنتِ تعانين من التجاعيد، فالجئي إلى مستحضر غنيّ بالريتينول، حمض الفيروليك أو مواد مضادة للأكسدة.