النعناع والحليب لتبييض الوجه في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 12:15 مساء

تسعى السيدات دائما للحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب باستخدام العديد من الوسائل والطرق.

وتبقى مسألة تفتيح البشرة وتبييض الوجه من الأمور المهمة لدى الكثير من النساء، حيث إنهن يلجأن لاستخدام العديد من الطرق التي تعمل على تفتيح لون البشرة، ومنها تقشير الوجه والليزر، كما يلجأن لاستخدام المراهم أو الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح وتبييض الوجه.

واليوم نقدم لك طريقة تفتيح البشرة عن طريق استخدام النعناع والحليب للحصول على بشرة أفتح في أسبوع واحد، تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «جمالك».

المكونات
حفنة من أوراق النعناع الطازجة.
رشة من الزعفران.
نصف كوب من الماء الساخن.
ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب الجاف.

طريقة التحضير والاستخدام
- نضع الماء الساخن في وعاء متوسط.
- نضيف أوراق النعناع والزعفران إلى الماء.
- نقلب المكونات معًا.
- نترك الخليط حتى يرتاح ثم نصفيه.
- نضيف الحليب الجاف إلى الماء المصفى، ونقلب المكونات معًا.
- نضع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف، ومن ثم نغسله بالماء البارد.

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